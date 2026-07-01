Afrique: Sénégal / Belgique - Pape Thiaw confirme le forfait d'Édouard Mendy

Édouard Mendy ne disputera pas le huitième de finale face à la Belgique, ce mercredi à 20h00 GMT. En conférence de presse, Pape Thiaw a confirmé que le gardien des Lions était toujours indisponible en raison de sa blessure.

Le sélectionneur a toutefois précisé que le gardien numéro un des Lions avait retrouvé le groupe après un passage dans son club, où sa blessure a été évaluée. Bien qu'il ne soit pas apte pour cette rencontre, le staff sénégalais espère pouvoir compter sur lui pour la suite de la compétition en cas de qualification des Lions.

Mory Diaw devrait donc débuter dans les buts face à la Belgique.