Sénégal: L'IPRES annonce le début de la campagne périodique de collecte de preuve de vie ce mercredi

Dakar — L'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) démarre officiellement ce mercredi la campagne périodique de collecte de preuves de vie ou de pointage de ses allocataires pour une durée de trois mois, a appris l'APS de l'institution.

L'objectif de cette plateforme est de faciliter les formalités aux allocataires et de réduire les déplacements physiques, notamment, pour les personnes à mobilité réduite ou ceux résidant à l'étranger, a expliqué l'IPRES dans un communiqué rendu public mardi.

Les opérations se feront sur la plateforme numérique "Maa ngi nii" (ma preuve de vie), accessible à partir du lien pdv.ipres.sn

Pour renseigner la plateforme, poursuit le document, les allocataires sénégalais doivent disposer de leur carte nationale d'identité CEDEAO.

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S'agissant des allocataires étrangers, ils doivent disposer d'une carte d'identité, ou d'un passeport en cours de validité et d'une carte consulaire, de leur numéro IPRES, d'un téléphone smartphone disposant d'une caméra et de la connexion.

Pour une meilleure prise de la photo, le communiqué précise qu'il est recommandé d'être dans un environnement bien éclairé, d'éviter le port de lunettes au moment de la capture de la photo.

En cas de difficulté, les allocataires peuvent se faire assister par un proche, se rendre dans les points de paiement du crédit mutuel, se rapprocher des agences de l'IPRES ou de la Caisse de sécurité sociale.

Pour les allocataires payés à domicile, la preuve de vie sera effectuée lors du paiement par des agents spécialement mandatés à cet effet, précise le texte.