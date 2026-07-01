Sénégal: La COSYDEP appelle à faire de l'éducation un levier de tous les Objectifs de développement durable

Dakar — Le directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP), Cheikh Mbow, a appelé, mardi, à une mobilisation plus forte de l'ensemble des acteurs du secteur éducatif afin d'accélérer l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), à quatre ans de l'échéance de l'Agenda 2030.

"L'éducation connecte les secteurs et les enjeux. À quatre ans de l'Agenda 2030, il faut être plus ouverts pour construire des solutions durables et répondre aux nouveaux défis liés à l'éducation", a-t-il déclaré lors d'un panel en ligne consacré aux enjeux et défis du Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2026 pour le système éducatif sénégalais.

"L'heure est désormais au bilan des engagements pris depuis 2015. La société civile entend également faire entendre sa voix sur les actions qu'elle a menées en faveur de l'éducation et du développement durable", a dit Cheikh Mbow.

Intervenant au cours de la rencontre, Abdou Aziz Camara, membre de la COSYDEP, a insisté sur la nécessité d'adopter une approche intégrée des ODD.

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"Il ne faut pas avoir une lecture isolée de chaque objectif. Les ODD sont interdépendants et doivent être abordés dans leur globalité", a-t-il soutenu.

Il a indiqué que la société civile entend présenter les initiatives qu'elle a expérimentées sur le terrain, partager les enseignements tirés de ces expériences et poursuivre son plaidoyer "afin de contribuer davantage à l'atteinte des ODD d'ici à 2030".

M. Camara a également salué la mise en place d'observatoires citoyens, estimant que ces mécanismes favorisent une participation de qualité des acteurs locaux au suivi des politiques publiques.

Le panel visait notamment à mettre en évidence la contribution de l'ODD 4 consacré à l'éducation, à la réalisation d'autres objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à l'eau et à l'assainissement (ODD 6), à l'énergie (ODD 7), à l'industrie (ODD 9), aux villes durables (ODD 11) et aux partenariats (ODD 17), qui seront au coeur du prochain Forum politique de haut niveau des Nations unies.

Les participants ont également examiné les progrès réalisés et les insuffisances relevées dans la mise en oeuvre des engagements en faveur d'une éducation inclusive au Sénégal depuis l'adoption de l'Agenda 2030 en 2015.

Les échanges ont permis de partager les recommandations issues des fora régionaux, de promouvoir des méthodologies innovantes de suivi citoyen et de formuler des stratégies destinées à renforcer la résilience et la transformation du système éducatif sénégalais face aux défis du développement durable.