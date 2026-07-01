Sénégal: Thiès affiche des taux de réussite de 89% au baccalauréat technique et de 93,22% au CFEE

Thiès — L'inspection d'académie de Thiès a obtenu des taux de réussite de 89% au baccalauréat technique et de 93,22% au Certificat de fin d'études élémentaires CFEE), a indiqué, mardi, son responsable.

Gana Séne a salué un taux de réussite de "89% au baccalauréat technique au niveau l'Académie, contre 80% l'année dernière".

S'exprimant au terme de la traditionnelle visite de centres d'examens du baccalauréat, l'inspecteur d'Académie, Gana Sène a évoqué les résultats aux sessions 2026 du CFEE et du bac technique dans sa circonscription administrative.

Le lycée technique Francois Xavier Dione a réalisé un "taux exceptionnel de 91,22%", a-t-il relevé.

Une tendance haussière a été aussi observée au niveau des résultats du CFEE, où l'Académie de Thiès est passée de 72% l'année dernière à 93,88% cette année.

"Ce sont des efforts qui méritent d'être salués", a dit Gana Sène, évoquant l'objectif d' "aller de l'avant, au CFEE", où "beaucoup d'enfants" échouent encore.