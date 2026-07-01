Sénégal: Mondial 2026 - Mendy retrouve le groupe des Lions, mais reste indisponible pour le match contre la Belgique, selon Pape Thiaw

Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw, a annoncé le retour du gardien Édouard Mendy au sein du groupe, précisant que le portier ne sera toutefois pas disponible pour le prochain match en raison de sa condition physique.

"Édouard Mendy était retourné dans son club en Arabie Saoudite parce qu'il avait besoin de s'y rendre pour des soins. Il nous a rejoints ce soir. Pour l'instant, il est avec le groupe et sera parmi nous demain (mercredi), même s'il ne sera pas encore prêt pour le match ", a déclaré le technicien sénégalais.

Il s'exprimait en conférence de presse à la veille du match des seizièmes de finale de la Coupe du monde contre la Belgique, mercredi, à 20h GMT.

Le sélectionneur a indiqué que le staff suivra l'évolution de l'état de santé du gardien de but avant de prendre une décision concernant son retour à la compétition.

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"Nous verrons, car nous avons envie de le revoir", a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de décrocher une victoire lors de la prochaine rencontre.

Edouard Mendy est sorti sur blessure à la 72e minute de la rencontre de la deuxième journée de la phase de groupes contre la Norvège. Il souffrait d'un "petit pincement du ligament interne", avait révélé le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, en zone mixte à l'issue du match perdu (2-3).

Il a été remplacé par Mory Diaw, qui a aussi été titularisé lors du dernier match des Lions à Toronto (Canada), face à l'Irak (5-0).

"Nous n'aurons pas Mendy, mais il me reste 25 titulaires et nous verrons qui va jouer. Mory Diaw a fait un cleen sheet contre l'Irak nous espérons en faire contre la Belgique également", a-t-il souhaité.

"Il faut maintenant aller chercher les trois points afin de rester dans la course et poursuivre l'aventure dans cette compétition", a-t-il souligné.