Sénégal: Les Lions ont effectué les derniers réglages avant d'affronter la Belgique

L'équipe nationale du Sénégal a effectué mardi en début de soirée sa dernière séance d'entraînement dans les installations de l'Université de Washington à Seattle, à la veille de la confrontation contre la Belgique en match comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Escortée par un dispositif sécuritaire impressionnant, les Lions et les membres de la délégation sénégalaise ont été accueillis par quelques supporters sénégalais.

Les Lions ont rejoint Seattle, lundi dans la matinée après un long voyage de plus de cinq heures de vol depuis New Jersey.

Le groupe de Pape Thiaw est presque au complet, à l'exception du gardien Edouard Mendy.

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Blessé face la Norvège, Edouard Mendy a effectué un voyage express en Arabie Saoudite pour bénéficier du plateau de soins de son club Al Ahly.

Pape Thiaw et ses joueurs ont travaillé sur les derniers réglages pour la confrontation face aux Diables rouges de la Belgique.

L'équipe nationale de football du Sénégal, opposée mercredi à celle de la Belgique, pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a perdu ces quatre derniers matchs contre des pays européens dans cette compétition.

Les Lions vont affronter les Diables Rouges de la Belgique, mercredi, à Seattle, dans l'Etat de Washington, à partir de 20 h GMT.

La Belgique sera le troisième adversaire européen des Lions en Coupe du monde.

Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw ont déjà perdu en phase de groupes face à deux équipes européennes, la France et la Norvège.

En 2022, les Lions avaient également été éliminés en huitièmes de finale du Mondial par l'Angleterre.

Face aux Diables Rouges, Sadio Mané et ses partenaires ont une revanche à prendre face aux équipes européennes.