Ile Maurice: PMQT - Le PM évoque un déficit de Rs 166 milliards

Lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT), le député Adrien Duval a interrogé le PM sur les travaux du comité d'experts et du comité de pilotage. Navin Ramgoolam a indiqué que le comité d'experts s'est réuni à 27 reprises depuis sa création en septembre 2025.

Dix-neuf de ces réunions ont été consacrées aux consultations avec des syndicats, Business Mauritius, le Senior Citizens Council, plusieurs ministères, la Financial Services Commission ainsi que d'autres organismes concernés. Il a ajouté que trois sous-comités avaient également été constitués, totalisant 51 réunions : 27 sur la pension de base, 14 sur le NPF, la Contribution sociale généralisée, le PRGF et le NSF, et 10 sur les régimes de retraite du secteur public.

Le PM a soutenu que le rapport démontre que le système actuel de pension de base est devenu financièrement insoutenable. Il a également révélé que le déficit actuariel des régimes de retraite des organismes parapublics est estimé à Rs 53 milliards, tandis que celui du NPF atteint Rs 113 milliards, soit un déficit combiné de Rs 166 milliards, représentant plus de 20 % du PIB.

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Face aux questions d'Adrien Duval sur les déclarations d'Ashok Subron, Navin Ramgoolam a rejeté toute contradiction. Il a expliqué que le comité de pilotage avait bien pris connaissance des conclusions du comité au moyen d'une présentation.

Le chef du gouvernement a également réaffirmé que le gouvernement ne réduira aucune pension existante. Il a indiqué que la réforme vise à rendre le système viable à long terme, tout en rappelant que le gouvernement a retiré le means test après consultation avec plusieurs ministres et partenaires de l'Alliance du Changement. Selon lui, l'introduction d'une option permettant de toucher une pension dès 60 ans répond justement aux préoccupations exprimées par certaines catégories de travailleurs exerçant des métiers physiquement exigeants.