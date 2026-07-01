Ile Maurice: L'étau se resserre autour du suspect Rana

L'enquête sur le meurtre de Soobhawtee Juggessur, 63 ans, progresse. Les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) privilégient désormais la piste d'un vol ayant mal tourné, après la découverte d'une partie des bijoux appartenant à la victime dans le véhicule que conduisait le ressortissant bangladais Mehedy Hassan Rana, principal suspect.

Les enquêteurs de la DCIU Nord et de la MCIT sont remontés jusqu'à lui grâce aux images de vidéosurveillance d'un établissement situé non loin du domicile de la victime, à Petit-Raffray. L'homme se serait présenté chez la sexagénaire et aurait été accueilli avec bienveillance. À sa demande, Soobhawtee Juggessur lui aurait préparé de quoi manger, des mines Apollo et un café. Les images indiquent qu'il est resté un certain temps.

Mehedy Hassan Rana a d'abord nié toute implication dans le meurtre, affirmant ne pas s'être rendu à Petit-Raffray le 19 juin avant de modifier sa version et dire qu'il y est allé pour rencontrer une personne contactée sur Facebook.

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Les enquêteurs, qui recherchent également une somme d'argent que la sexagénaire conservait chez elle, examinent également le profil financier de Rana, un habitué des casinos et des jeux d'argent. Sa compagne a, pour sa part, déclaré que les vêtements portés par l'individu distingué sur les images de surveillance ressemblent fortement à ceux que porte habituellement Rana.