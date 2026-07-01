Ile Maurice: Ashok Subron - «Le Portable Retirement Gratuity Fund et la pension à 60 ans toujours en discussion»

Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, a affirmé que plusieurs aspects de la réforme des pensions, notamment l'abolition du Portable Retirement Gratuity Fund (PRGF) et les modalités de la pension à partir de 60 ans, ne sont pas encore finalisés. Il répondait à la Private Notice Question du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, à l'Assemblée nationale, hier.

Dans sa réponse, le ministre a retracé les différentes étapes ayant conduit à la réforme. Il a rappelé que le comité d'experts sur les pensions avait été créée en septembre 2025 et qu'un comité de pilotage, présidé par le Premier ministre (PM), avait été mis en place pour suivre ses travaux. Une présentation des recommandations de la Commission a été effectuée devant le comité interministériel le 20 mai 2026, avant une rencontre entre Ashok Subron et le PM le 16 juin.

Ashok Subron a également indiqué qu'après les réactions suscitées par les annonces budgétaires, le gouvernement a décidé de retirer le means test et de poursuivre les discussions sur les autres volets de la réforme.

Des fonds en hausse

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Ashok Subron a présenté l'évolution des principaux fonds de pension. Selon lui, les actifs du National Pension Fund (NPF) sont passés d'environ Rs 129 milliards en juin 2020 à Rs 159 milliards en juin 2025. Quant au PRGF, son fonds est passé de Rs 11 milliards en juin 2022 à Rs 87 milliards en juin 2025. Il a précisé que, hormis les réunions déjà évoquées, son ministère n'avait tenu aucune autre consultation spécifique avec le ministère des Finances avant les annonces budgétaires.

Les précisions attendues dans le «Finance Bill»

Interrogé à plusieurs reprises par Joe Lesjongard sur l'abolition du PRGF, Ashok Subron n'a pas confirmé que cette mesure serait maintenue. «La question est toujours en discussion», a-t-il répondu, ajoutant que les détails définitifs figureront dans le Finance Bill. Le ministre a également refusé de confirmer si le montant choisi par un bénéficiaire à 60 ans resterait inchangé toute sa vie, affirmant que «la question est toujours à l'étude».

Concernant les inquiétudes liées à une pension réduite pour les personnes choisissant de partir à 60 ans, Ashok Subron a répété que le gouvernement poursuivait les consultations avant de finaliser le dispositif.

Le ministre défend le PRGF

Répondant aux critiques de Joe Lesjongard, Ashok Subron a rappelé son engagement syndical lors de la création du PRGF. Il a affirmé avoir contribué, avec plusieurs organisations syndicales, à améliorer le dispositif initial afin de garantir notamment les 15 jours de gratification par année de service aux travailleurs du secteur privé. Le ministre a également estimé que le véritable problème remontait à 2020, lorsque le précédent gouvernement avait supprimé le NPF pour le remplacer par la Contribution sociale généralisée, qualifiant cette décision de «véritable arnaque du siècle». Interrogé sur les critiques formulées par les syndicats contre la réforme, il a rappelé avoir lui-même participé aux manifestations contre la suppression du NPF lorsqu'il était syndicaliste.