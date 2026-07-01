Ile Maurice: Reconnu coupable huit ans après les faits

Le chauffeur d'autobus Vinesh Teeluck a été déclaré coupable d'homicide involontaire par imprudence et de blessures involontaires par imprudence par la cour intermédiaire, qui a rendu son jugement lundi, huit ans après les faits.

L'affaire remonte au 29 avril 2018, lorsqu'un autobus conduit par Vinesh Teeluck était entré en collision avec un 4x4 à l'angle des rues Labourdonnais et Volcy Pougnet, à Port-Louis. Sheik Salim Ramth-Meah, 53 ans, qui se trouvait à bord du tout-terrain avec trois amis en route pour un tournoi de pétanque, avait succombé à ses blessures. Les trois autres occupants avaient été blessés.

Le procès a porté sur la priorité au carrefour, dont les feux étaient hors service, ainsi que sur la vitesse des véhicules. Des passagers de l'autobus ont affirmé que le chauffeur roulait à vive allure et ne s'était pas arrêté avant de s'engager sur la rue Labourdonnais, prioritaire sur la rue Volcy Pougnet. Le conducteur du 4x4 a, lui, indiqué s'être arrêté au feu clignotant et avoir repris sa route à faible allure après n'avoir aperçu aucun véhicule.

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De son côté, l'accusé a soutenu avoir ralenti, observé la chaussée sans rien voir en raison de poteaux gênant la visibilité, puis klaxonné avant que le 4x4, selon lui en excès de vitesse, ne percute son autobus. Le magistrat Yorgesh Bhookhun n'a pas retenu cette version. Les expertises techniques ont montré des dégâts contredisant le récit de l'accusé : le bus a été heurté à l'avant droit, tandis que le 4x4 présentait un enfoncement à la portière avant gauche.

Ces éléments ont conduit le tribunal à conclure à un choc violent, révélateur d'une vitesse excessive du chauffeur d'autobus. Le témoignage d'une passagère, selon lequel le conducteur n'avait pas ralenti malgré la signalisation visible de loin, a également été retenu.

S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour suprême, le magistrat a rappelé que l'imprudence s'apprécie selon un critère objectif : savoir si le conducteur s'est écarté du comportement d'un conducteur raisonnable. Il a estimé que Vinesh Teeluck avait manqué à cette obligation en roulant trop vite et en ne cédant pas la priorité. Le tribunal a écarté toute faute du conducteur du 4x4, la défense n'ayant produit aucun témoin.

Vinesh Teeluck a été déclaré coupable des deux chefs d'accusation en vertu de l'article 239 du Code pénal et de la Road Traffic Act. La date du prononcé de la sentence n'a pas été communiquée.