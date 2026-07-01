Ile Maurice: Le «Public Prosecution Office» bloque la libération de Shaan Kundomal

1 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Le rebondissement judiciaire concernant l'avocat et homme d'affaires Shaan Kundomal illustre la complexité du système pénal émirati. Si un magistrat avait, dans un premier temps, accordé sa remise en liberté sous caution, le Public Prosecution Office s'y est opposé, contraignant le Mauricien à regagner sa cellule.

Shaan Kundomal a été intercepté à l'aéroport international de Dubaï, le 26 juin, alors qu'il se trouvait en transit vers Istanbul. Il était accompagné de son épouse et d'une collaboratrice de son cabinet de gestion de patrimoine, anciennement connu sous l'appellation Capital Horizon et désormais renommé Aurevya Wealth Ltd.

Son arrestation fait suite à une plainte déposée par un investisseur privé auprès des autorités émiraties. Ce dernier accuse l'homme d'affaires d'avoir orchestré des malversations financières dont le préjudice est évalué à 3 millions de dollars américains, soit environ Rs 144 millions. Les faits reprochés s'étendraient sur une période de plus d'un an.

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