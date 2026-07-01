Les députés de l'Assemblée législative du peuple (ALP) ont autorisé le gouvernement à ratifier six projets de loi portant accords de prêt et dons pour le financement des projets structurants dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des entreprises, mardi 30 juin 2026,.

Quitus est donné au gouvernement pour ratifier six projets de loi portant accords de prêt et dons signés avec des partenaires au développement en 2025. En effet, réunis en séance plénière le mardi 30 juin 2026, à Ouagadougou, les 56 députés votants de l'Assemblée législative du peuple (ALP), à l'unanimité, ont autorisé le gouvernement à ratifier l'accord de prêt du Fonds OPEP pour le développement international (OFID) pour le financement du projet de protection du capital humain et l'accord de financement additionnel de l'Association internationale de développement ( IDA) pour le financement du projet de protection du capital humain.

Le gouvernement peut également ratifier l'accord de prêt avec la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) en faveur du Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) pour le financement partiel des sous-projets d'intérêt public, les accords de crédits et de dons de l'IDA et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement partiel du projet de renforcement de la performance et de la résilience des systèmes de santé.

L'exécutif a reçu également le feu vert pour l'accord de prêt conclu avec la BOAD pour le financement partiel du projet de renforcement des capacités d'exploitation des mines de Boungou et de Wahgnion et les accords de crédit et de dons de l' IDA et de la BIRD pour le financement du projet de renforcement de performance du système éducatif et d'amélioration de la résilience.

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Devant la représentation nationale, tour à tour, la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako, le ministre chargé de l'Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, celui de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou et leur homologue chargé des Mines, Yacouba Zabré Gouba, ont expliqué les motifs de la conclusion de ces prêts.

Selon Fatoumata Bako, dans le cadre du projet de protection du capital humain, le montant du prêt accordé par l'OFID est estimé à 18 milliards F CFA. « Ce projet va permettre de soutenir les efforts du gouvernement à répondre aux situations d'urgence, en couvrant les services opérationnels sélectionnés pour maintenir les fonctions centrales du gouvernement et la prestation des services essentiels dans les secteurs de la santé et de l'éducation », a-t-elle précisé.

Soutenir les entreprises à fort potentiel

A l'entendre, le montant de l'accord conclu avec l'IDA est de 56, 084 milliards FCFA remboursable sur 40 ans. « Ces prêts de rachat de dépenses visent à soutenir les efforts du gouvernement pour assurer l'offre des services sociaux essentiels, notamment l'accès aux soins et à l'éducation, » a-t-elle affirmé.

La ministre déléguée chargé du Budget a précisé que le prêt contracté en faveur du FBDES est financé à hauteur de 36 milliards FCFA par la BOAD, 6,086 milliards FCFA par les promoteurs privés et de 600 millions FCFA par l'Etat burkinabè. « Ces ressources mobilisées vont soutenir les entreprises à fort potentiel dans les secteurs stratégiques de l'économie. Il s'agit notamment, de construire une unité de transformation de noix brutes de cajou bio au profit de la société Terra Faso.SA, mettre en place une unité composée de silos de stockage modernes des produits agricoles en faveur de SOCOPA Afrique.SA, moderniser les activités avicoles de la société Moablaou.SA », a-t-elle énuméré.

Pour ce qui est du projet de renforcement de la performance du système éducatif et d'amélioration de la résilience, le ministre chargé de l'Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara a soutenu plus de 2 millions d'apprenants et 40 000 enseignants devraient bénéficier de ce projet. « Il est financé par l'IDA sous forme de prêt et de dons à hauteur de 91,075 milliards FCFA, par le Partenaire mondial pour l'éducation (PME) sous forme de don d'un montant de 24,093 milliards FCFA et l'Etat burkinabè pour un montant de 726,324 millions FCFA », a-t-il indiqué.

Le ministre chargé des Mines, Yacouba Zabré Gouba, a déclaré que le projet de renforcement des capacités d'exploitation des mines de Boungou et Wahgnion est évalué à 33,210 milliards FCFA. Il est financé par la BOAD sous forme de prêt à hauteur de 30 milliards FCFA pour un taux d'intérêt de 7,05% l'an sur 10 ans. « L'objectif est de construire et équiper ces mines afin de garantir la poursuite de leurs exploitations et optimiser leurs coûts d'exploitation », a-t-il confié.