Burkina Faso: Situation économique du pays - La Banque mondiale table sur une croissance comprise entre 3,6% à 4,9 en 2026

La croissance économique du Burkina Faso est attendue dans l'intervalle de 3,6% à 4,9% en 2026, selon la Banque mondiale. L'institution de Breton Woods prévoit également une accélération progressive de la croissance au cours des années suivantes, sous réserve de la poursuite de l'environnement sécuritaire, des conditions climatiques et de la stabilité des politiques publiques. Ces projections ont été rendues publique lors de la rencontre de dissémination de la note sur la situation économique du Burkina Faso édition mai 2026 de la Banque mondiale, tenue, le 30 juin 2026 à Ouagadougou.

Selon le représentant-résident de la Banque mondiale au Burkina, Hamoud Abdel Wedoud Kamil, l'économie burkinabè a démontré en 2025 une résilience remarquable avec une croissance du PIB réel estimée à 5,3% contre 4,8% en 2024. Il a relevé que l'inflation est revenue à niveau négatif de -0,5%, grâce notamment à la baisse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie.

Afin de renforcer les acquis de la croissance économique, le représentant-résident de la Banque mondiale a exhorté le gouvernement à poursuivre les efforts de consolidation macroéconomique et encourager la participation économique des femmes. « Réduire les écarts entre les femmes et les hommes en matière d'éducation, de santé et de participation économique n'est pas uniquement un impératif social. Il s'agit d'un choix économique intelligent et d'un investissement stratégique pour l'avenir du Burkina Faso », a insisté Hamoud Abdel Wedoud Kamil.

Le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, Souleymane Nabolé, a relevé que la note de la Banque mondiale vient en complément des documents économiques élaborés par les départements techniques au niveau national. Pour lui, la croissance économique enregistrée en 2025 traduit la pertinence de l'orientation et du nouveau modèle de développement adopté par les autorités. Il a réitéré la reconnaissance du gouvernement à la Banque mondiale pour son accompagnement dans les politiques de développement économique.

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