Afrique de l'Est: ANME - Coopération renforcée avec l'agence énergétique du COMESA

Dans le cadre du renforcement de la coopération régionale dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, Nafaâ Baccari, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), a reçu hier mardi 30 juin 2026, Geoffrey Aori Mabea, directeur général de l'Agence de l'énergie et des énergies renouvelables du COMESA (REERESA), en présence de Hassan Agrebi, directeur des relations internationales de l'ANME.

Cette rencontre a permis d'échanger sur les perspectives de coopération entre la Tunisie et les pays membres du COMESA dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique.

Les discussions ont porté notamment sur le développement de futurs partenariats, le partage d'expertise et le renforcement de la coopération institutionnelle, dans l'objectif de soutenir les politiques de développement durable et de promouvoir une meilleure intégration des initiatives énergétiques à l'échelle africaine.

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À cette occasion, M. Baccari a présenté les orientations stratégiques de la Tunisie en matière de transition énergétique, ainsi que le rôle de l'ANME dans la promotion des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique, en particulier dans le cadre du renforcement des liens de coopération avec les pays africains.

De son côté, Geoffrey Aori Mabea a salué les efforts déployés par l'ANME dans le développement des énergies propres et l'efficacité énergétique, soulignant l'importance de poursuivre et d'intensifier la coopération entre les deux institutions.