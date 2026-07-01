Tunisie: Amina Fakhet, Cheb Mami et Saber Rebaï à l'affiche du Festival international de Bizerte

La 43e édition du Festival international de Bizerte se tiendra du 17 juillet au 19 août 2026 au théâtre de plein air de la ville, avec une programmation de 17 spectacles mêlant variété tunisienne, musique arabe, danse et théâtre, ont annoncé les organisateurs.

L'affiche de cette année est marquée par le retour de la chanteuse tunisienne Amina Fakhet, ainsi que par les prestations de têtes d'affiche arabes telles que le chanteur de raï algérien Cheb Mami, les Libanais Ramy Ayach et Adam, ou encore le Tunisien Saber Rebaï, qui assurera la clôture du festival.

La soirée d'ouverture sera assurée par l'artiste tunisienne Aya Daghnouj.

La direction du festival prévoit cette saison des concerts en duo réunissant des artistes tunisiens et arabes sur une même scène. Sont notamment programmés les concerts de Wael Jassar avec Raouf Maher, d'El Shami avec Mortadha Fetiti, ainsi que d'Ehab Tawfik avec Imène Chérif.

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Le chef d'orchestre franco-marocain Amine Boudchar, le rappeur tunisien Kaso, le chanteur de musique populaire Walid Salhi et l'artiste Lotfi Bouchnak figurent également au programme.

Le volet théâtral et scénique comprendra le one-man-show humoristique « Baba Noël » de Saber Oueslati, le spectacle « Zarda » de Najla Tounisia, ainsi que la production soufie « El Ziara » de Sami Lajmi, reconduite pour la onzième édition consécutive.

Selon des sources informées obtenues par l'agence TAP, la direction du festival a surmonté les contraintes logistiques et financières qui pesaient sur la confirmation des spectacles internationaux.

Une conférence de presse de l'instance directrice de l'Association du Festival international de Bizerte est prévue mercredi 1er juillet 2026 au Fort d'Espagne à Bizerte. Les organisateurs y présenteront le calendrier détaillé des soirées ainsi que le déroulement de cette édition.

L'identité visuelle de cette session s'inspire du patrimoine maritime de la région, mettant en scène une sirène jouant de la harpe à travers des tons bleus et dorés.