Afrique du Nord: Morvan Air Link - Un nouveau corridor médical aérien entre l'Italie, la Tunisie et la Libye

1 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'Italie, la Tunisie et la Libye s'apprêtent à lancer « Morvan Air Link », un service d'évacuation sanitaire par avion léger. L'objectif est de désenclaver les zones reculées et désertiques d'Afrique du Nord en transportant les patients vers les hôpitaux de Tunis, Tripoli ou de l'Europe en environ cinq heures.

L'appareil choisi est un bimoteur équipé d'une civière et de quatre sièges pour l'équipe médicale et les accompagnateurs. Doté d'une autonomie de 1 500 à 1 700 kilomètres, il présente l'avantage de pouvoir atterrir sur des pistes courtes ou semi-aménagées avec un seul pilote à bord.

Avec un coût d'exploitation estimé à environ 600 euros par heure de vol, ce service permet de réduire les dépenses de 60 à 70 % par rapport aux évacuations aériennes standards.

Pour pérenniser ce réseau trans-méditerranéen, les trois pays doivent encore harmoniser leurs protocoles sanitaires, ratifier les accords aériens et sécuriser le financement des opérations, notamment face au contexte sécuritaire libyen.

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