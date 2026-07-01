Tunisie: Un marché de 680 millions de consommateurs - Le COMESA invite le pays à saisir les opportunités africaines

Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) s'engage à intensifier l'intégration économique de la Tunisie au sein de son marché régional. En visite de travail à Tunis du 29 juin au 3 juillet, la Secrétaire générale de l'organisation, Chileshe Kapwepwe, a annoncé mardi une série d'initiatives visant à rapprocher les institutions du bloc des acteurs économiques tunisiens afin de stimuler le commerce, l'investissement et les partenariats.

Lors d'une conférence à l'Académie diplomatique internationale de Tunis, Mme Kapwepwe a précisé que sa mission consiste à mieux faire connaître les opportunités offertes par le COMESA et à encourager une participation plus active des entreprises tunisiennes à ses mécanismes, huit ans après l'adhésion de la Tunisie au bloc, en juillet 2018.

Pour concrétiser ces ambitions, deux événements majeurs sont organisés cette semaine dans la capitale : un forum de sensibilisation réunissant les institutions spécialisées du COMESA et une foire commerciale couplée au Sommet des affaires pour les femmes entrepreneures (COMFWB).

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La Secrétaire générale s'est également entretenue avec les ministres tunisiens du Commerce et des Affaires étrangères. Tout en saluant la croissance des exportations tunisiennes vers la zone depuis 2018, les discussions ont porté sur la modernisation des infrastructures frontalières, notamment du poste-frontière avec la Libye, État voisin et membre du COMESA, ainsi que sur l'utilisation de l'innovation et de la technologie pour faciliter la mobilité des acteurs économiques et fluidifier les corridors commerciaux.

Le COMESA regroupe 21 États membres, représentant un marché de plus de 680 millions d'habitants et un produit intérieur brut (PIB) global d'environ 1 000 milliards de dollars.