Afrique de l'Est: Le pays et le COMESA créent un comité conjoint pour renforcer leur partenariat

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu mardi à Tunis la secrétaire générale du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), Chileshe Mpundu Kapwepwe.

Selon un communiqué rendu public par les canaux officiels de département des Affaires étrangères, cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la « Semaine du COMESA » organisée en Tunisie du 29 juin au 3 juillet 2026, a débouché sur l'accord de création d'un comité conjoint pour accélérer la mise en oeuvre des engagements mutuels en matière de commerce, d'infrastructures et de connectivité régionale.

Les discussions ont principalement porté sur les moyens de lever les obstacles commerciaux à travers l'encouragement de la libre circulation des hommes d'affaires, l'élargissement du commerce numérique, l'investissement dans l'énergie propre et le développement des infrastructures logistiques.

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À cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé l'engagement de la Tunisie, qui s'apprête à célébrer le dixième anniversaire de son adhésion à l'organisation, à contribuer activement à l'intégration économique du continent. Il a exprimé l'aspiration du pays à renforcer la coopération dans la numérisation, les énergies renouvelables ainsi que le transport terrestre et maritime, tout en annonçant l'envoi prochain d'une mission technique du COMESA pour explorer des initiatives concrètes sur les infrastructures frontalières afin de faciliter la circulation des marchandises.

Cette entrevue a également permis d'assurer le suivi des résolutions du 24e Sommet du COMESA tenu à Nairobi en octobre 2025. Le ministre a réitéré l'adhésion de la Tunisie à la feuille de route régionale, mettant en avant des projets clés tels que la mise en place d'une plateforme de paiement numérique pour le commerce électronique transfrontalier, la gouvernance de l'intelligence artificielle et le déploiement de lignes directrices pour la sécurité alimentaire et l'agriculture intelligente.

De son côté, la Secrétaire générale du COMESA a félicité la Tunisie pour son implication et a salué les progrès économiques réalisés, précisant que la feuille de route commune a contribué à porter les exportations tunisiennes vers la zone à 3 milliards de dollars américains en 2025. Elle a ensuite évoqué les perspectives d'avenir de l'organisation, notamment le prochain sommet prévu au Zimbabwe qui lancera le plan stratégique 2026-2030 axé sur l'industrialisation, l'autonomisation des femmes et des jeunes, et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

En marge de cette rencontre, Kapwepwe a effectué une visite à l'Académie diplomatique internationale de Tunis pour y donner une conférence interactive sur les structures du groupement et l'avenir de la coopération tuniso-africaine devant un parterre d'ambassadeurs et de jeunes diplomates.