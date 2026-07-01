Tunisie: La Cour d'appel ordonne la remise en liberté de Wadie Jary dans une affaire

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a ordonné, mardi, la remise en liberté de l'ancien président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jary, dans une affaire où il avait été condamné en première instance à six mois de prison pour exploitation de sa qualité de fonctionnaire.

La même chambre a décidé de reporter l'examen de l'affaire au 6 octobre 2026, a indiqué une source judiciaire à l'agence TAP.

L'affaire porte sur l'appel du jugement rendu le 26 mai 2026 par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, qui avait condamné Wadie Jary et Sghaier Zouita, ancien directeur technique de la Fédération tunisienne de football, à six mois de prison.

Les deux hommes avaient été reconnus coupables d'avoir exploité leur qualité de fonctionnaire afin d'obtenir un avantage indu pour eux-mêmes ou pour autrui, d'avoir porté préjudice à l'administration, enfreint la réglementation en vigueur et participé à ces faits.

Arrêté le 25 octobre 2023, Wadie Jary demeure toutefois incarcéré en exécution d'une peine de trois ans de prison prononcée dans une autre affaire.