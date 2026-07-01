Tunisie: Club Africain - Yassine Meriah signe pour deux saisons

Le Club Africain a annoncé, mercredi, sur sa page officielle, la signature du défenseur central Yassine Meriah pour une durée de deux ans.

Le joueur rejoint le club en provenance de l'Espérance Sportive de Tunis, dans le cadre d'un transfert libre.

Âgé de 32 ans, Meriah a auparavant évolué sous les couleurs de l'AS Ariana, de l'Étoile Sportive de Métlaoui, du Club Sportif Sfaxien et de l'Espérance Sportive de Tunis.

À l'étranger, il a également porté les maillots de l'Olympiakos (Grèce), de Kasimpaşa et de Çaykur Rizespor (Turquie), ainsi que d'Al Ain (Émirats arabes unis).

Champion de Tunisie en titre, le Club Africain a repris les entraînements lundi sous la direction de son entraîneur Faouzi Benzarti, en préparation de la saison sportive 2026-2027.