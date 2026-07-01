Afrique: Mondial 2026/Pays-Bas - Ronald Koeman quitte son poste après l'élimination face au Maroc

L'équipe nationale néerlandaise vit un véritable séisme. Éliminés en seizième de finale de la Coupe du monde 2026 par le Maroc, les Oranje ont vu leur sélectionneur Ronald Koeman annoncer son départ ce 30 juin 2026.

Selon les informations de The Touchline, relayées par plusieurs médias, dont l'AFP, Ronald Koeman a pris sa décision immédiatement après la rencontre, estimant qu'il était temps de tourner la page après cet échec en phase à élimination directe. Interrogé en conférence de presse sur son avenir, il était resté évasif, reconnaissant simplement avoir mené une réflexion personnelle sans vouloir en dévoiler la teneur sur le moment. Koeman était en poste depuis 2023. Il avait déjà connu un passage à la tête de la sélection entre 2018 et 2020.

La presse néerlandaise sans pitié

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L'élimination est vécue comme un fiasco aux Pays-Bas. Dans De Telegraaf, le journaliste influent Valentijn Driessen avait réclamé sans détour le départ du sélectionneur avant même l'annonce officielle, jugeant que le passage à une défense à cinq n'avait apporté aucune stabilité mais traduisait au contraire une prudence excessive, qui aurait permis au Maroc de prendre l'ascendant psychologique. Driessen est allé jusqu'à estimer que Koeman et van Dijk avaient livré le football néerlandais en pâture, formule reprise par plusieurs titres pour illustrer la sévérité des critiques.

Le capitaine Virgil van Dijk n'a pas non plus échappé aux reproches, la presse soulignant son duel aérien perdu sur l'égalisation marocaine comme un tournant fatal du match.

Tout avait pourtant bien débuté pour les Pays-Bas, qui avaient ouvert le score grâce à Cody Gakpo en seconde période, dans une rencontre globalement maîtrisée grâce à une solide organisation défensive et aux parades de Bart Verbruggen. Mais comme face au Japon lors d'un match précédent du tournoi, l'équipe a craqué dans les derniers instants : Issa Diop a égalisé de la tête dans le temps additionnel, profitant d'un duel perdu par Virgil van Dijk. La prolongation a confirmé la domination progressive des Marocains, avant que la séance de tirs au but ne scelle le sort des Néerlandais, défaits 3-2, avec les échecs de Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville.

Avec le départ de Koeman, dont le contrat arrivait de toute façon à expiration à l'issue du Mondial, c'est tout un cycle qui semble se refermer pour la sélection néerlandaise. La fédération batave devra désormais se pencher sur la reconstruction de l'équipe en vue des prochaines échéances.