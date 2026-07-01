Sénégal: Budget 2027-2029 - 509,7 milliards de FCFA d'investissements publics supplémentaires

Présentant hier, mardi 30 juin, les orientations budgétaires de l'État devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a annoncé une hausse significative des dépenses d'investissement sur la période 2027-2029. L'objectif affiché est de soutenir la transformation économique du pays tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement.

Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a dévoilé mardi devant l'Assemblée nationale une stratégie budgétaire axée sur le renforcement de l'investissement public au cours des trois prochaines années. Cette orientation vise à accélérer la transformation économique et sociale du Sénégal à travers une allocation plus importante des ressources aux projets à fort impact.

S'exprimant lors de la séance plénière consacrée au Débat d'orientation budgétaire (DOB), le ministre a indiqué que les dépenses d'investissement passeraient de 2 402,8 milliards de FCFA en 2027 à 2 912,5 milliards de FCFA en 2029, soit une augmentation de 509,7 milliards de FCFA sur le triennat.

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Cette trajectoire s'inscrit dans les projections du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029, qui privilégie une réallocation des ressources publiques vers les secteurs et projets jugés les plus productifs. Selon Cheikh Diba, cette stratégie repose à la fois sur un renforcement du financement des investissements à forte valeur ajoutée économique et sociale et sur une rationalisation des dépenses consacrées aux projets moins performants.

Le ministre a également mis en avant une évolution dans l'approche budgétaire de l'État. Désormais, l'accent est mis sur l'investissement productif, avec pour ambition de réduire progressivement le poids des dépenses de fonctionnement afin de dégager davantage de marges de manoeuvre pour le financement du développement.

Au total, les dépenses en capital devraient atteindre 7 840 milliards de FCFA sur la période 2027-2029. Un volume d'investissements que le gouvernement présente comme un pilier de la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, destiné à soutenir la croissance, l'emploi et la modernisation de l'économie nationale.