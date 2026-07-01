Sénégal: Baccalauréat 2026 à Matam - Top départ pour 5025 candidats dans 68 centres

Le compte à rebours est terminé. Hier, mardi 30 juin 2026, les épreuves du premier tour du Baccalauréat général ont débuté au niveau des 68 centres que compte la région qui enregistre 5025 candidats pour cette session. Dès l'ouverture, les centres ont tourné à plein régime avec une forte présence des élèves, surveillants et examinateurs sur place et les forces de défense et de sécurité déployées pour sécuriser l'examen.

À l'occasion du lancement des épreuves, l'adjoint au gouverneur en charge du développement, en compagnie des autorités administratives, celles de l'éducation, des forces de l'ordre, de l'association des parents d'élèves et des représentants des syndicats d'enseignants, a visité trois centres pilotes dans les communes de Matam, Ourossogui et Ogo.

La tournée lui a permis de s'assurer du bon déroulement des examens et d'évaluer le dispositif organisationnel déployé pour garantir une bonne session. A la fin de la visite, Tafsir Baba Hanne s'est dit satisfait : « Tous les engagements pris lors de la rencontre préparatoire ont été bien respectés par tous les acteurs ». Il a salué la mobilisation des parents d'élèves, de la Croix-Rouge et des mouvements de jeunes qui ont permis aux élèves de composer dans de très bonnes conditions.

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À l'entame des épreuves, une stricte interdiction de l'usage des téléphones et appareils connectés, avec un risque d'exclusion immédiate pour les contrevenants, a été rappelée aux candidats.