Sénégal: BAC à Thiès - Les candidats non-voyants composent dans un jury national spécial

L'organisation du baccalauréat général 2026 est marquée, dans l'académie de Thiès, par la création d'un jury national spécial regroupant l'ensemble des candidats non-voyants du pays. Au nombre de 36, ces candidats, venus des régions de Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Dakar et Thiès, composent au lycée Malick Sy où un important dispositif logistique et humain a été déployé. Une salle spéciale a notamment été aménagée pour la transcription des épreuves, avec la mobilisation de 31 transcripteurs.

En plus d'abriter l'un des plus importants effectifs de candidats au baccalauréat, avec 17,22% des inscrits sur le plan national, l'académie de Thiès accueille, cette année, tous les candidats non-voyants du Sénégal. Pour l'encadrement de ces 36 candidats à besoins spécifiques, venus des régions de Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Dakar et Thiès, l'Inspection d'académie a mobilisé un dispositif renforcé comprenant 31 transcripteurs, chargés de transcrire les sujets en braille et de retranscrire les copies des candidats en écriture ordinaire. Abdourahmane Dia, directeur des études de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles (Inefja), a attiré l'attention des autorités administratives et académiques sur les conditions d'examen qu'il juge particulièrement éprouvantes pour les candidats déficients visuels et leurs enseignants.

Une académie en pleine dynamique Selon lui, il est difficilement acceptable que les candidats composent sans temps de repos suffisant, tandis que leurs enseignants assurent bénévolement les opérations de transcription jusque tard dans la nuit durant toute la période des examens. Face à cette situation, M. Dia a plaidé pour une anticipation de la transcription des épreuves en braille afin d'être dans de meilleures conditions de travail et de garantir la dignité des candidats et celle des encadreurs.

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Au cours de la tournée de supervision de plusieurs centres d'examen, l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, est revenu sur plusieurs indicateurs positifs, notamment la forte présence des filles, qui représentent plus de 62% des effectifs, ainsi que l'intégration réussie des candidats à besoins spécifiques dans le système éducatif. Il a également salué l'efficacité des mesures administratives mises en place pour accompagner le bon déroulement des épreuves.

De son côté, l'Inspecteur d'académie (IA) de Thiès, Gana Sène, a rappelé le poids démographique de la région, qui regroupe plus de 17,22% des candidats sur le plan national. Il a également mis en avant la modernisation de l'organisation du baccalauréat grâce à la digitalisation des procédures administratives et financières via la plateforme PortailBac, qui permet notamment de sécuriser les données et d'accélérer certaines opérations, dont le paiement des personnels mobilisés. L'inspecteur d'académie a, par ailleurs, salué les performances enregistrées par les établissements de la région. Il a notamment rappelé que le baccalauréat technique a enregistré cette année un taux de réussite de 89%, contre 80% en 2025.

Le lycée technique François-Xavier-Ndione a, quant à lui, obtenu un taux de réussite de 91,22%, contre 80% l'année précédente. Gana Sène a également cité les distinctions obtenues par les établissements de la région, notamment le premier Prix national de Miss Mathématique, remporté deux années consécutives, ainsi que le premier Prix national du concours d'anglais organisé par l'ambassade des États-Unis, décroché par le lycée Amary Ndack Seck.