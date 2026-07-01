Sénégal: Saint-Louis - L'Onas intensifie la riposte contre les inondations

En tournée nationale de préparation de l'hivernage, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Séni Diène, a visité, mardi 30 juin, plusieurs sites sensibles de Saint-Louis. Si la ville dispose d'importantes infrastructures d'assainissement, la configuration topographique de certains quartiers, notamment Pikine, conjuguée à une urbanisation anarchique et à des comportements inciviques, continue d'alimenter les risques d'inondation.

Saint-Louis demeure l'une des villes les plus exposées aux inondations en hivernage. Chaque année, plusieurs quartiers subissent les conséquences des fortes pluies, avec en première ligne Pikine, devenu, au fil des ans, le symbole des difficultés d'assainissement auxquelles la ville est confrontée. C'est dans ce contexte que le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Séni Diène, a effectué une visite de terrain dans le cadre des opérations pré-hivernage.

Entouré des autorités administratives, des élus locaux, des délégués de quartier et des acteurs communautaires, il a salué la mobilisation autour de la prévention des inondations. « Toutes les composantes qui doivent agir contre les inondations sont réunies. Nous avons également constaté l'engagement grandissant des acteurs communautaires qui prennent des initiatives pour contribuer à cette lutte », s'est-il réjoui.

Malgré un réseau d'assainissement relativement développé, Saint-Louis reste confrontée à des contraintes structurelles qui compliquent l'évacuation des eaux pluviales. M. Diène a rappelé que la ville dispose de 120 kilomètres de réseau d'eaux usées, de 40 kilomètres de réseau pluvial, de 8 stations de pompage et d'une quinzaine de stations dédiées aux eaux pluviales. Pourtant, ces équipements ne suffisent pas à éliminer totalement les risques. « Le problème est lié à plusieurs facteurs. Cette zone présente une topographie très basse, proche du niveau zéro marin ; ce qui rend l'évacuation des eaux vers le fleuve particulièrement difficile.

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À cela s'ajoutent les problèmes d'urbanisation avec des quartiers difficilement accessibles où il est parfois impossible de faire passer un véhicule », a-t-il expliqué. À Pikine, où les populations vivent depuis des années avec la menace récurrente des inondations, l'Onas tente de corriger les retards dans l'exécution du projet des « 10 villes ». « Nous réalisons actuellement une conduite de refoulement de 400 mètres afin de contourner le point critique, en attendant l'achèvement définitif des travaux.

Les conséquences des inondations devraient être d'une ampleur moindre par rapport aux années précédentes », a assuré le Dg de l'Onas. Selon lui, les travaux connaissent une bonne progression, avec des taux d'exécution atteignant 70 à 75 %, tandis que leur achèvement est attendu avant le 15 juillet, juste avant les fortes pluies. Au-delà des investissements techniques, il a insisté sur la responsabilité de la population dans la préservation des ouvrages d'assainissement.

Séni Diène a déploré que les canalisations continuent d'être utilisées comme des dépotoirs, compliquant considérablement les opérations de curage. « Nous demandons aux populations de s'approprier ces ouvrages, de les protéger et de les défendre. Tant que cette implication citoyenne ne sera pas totale, nous reviendrons, chaque année, traiter les mêmes problèmes. Les canaux ne sont pas des dépotoirs ; on y retrouve des filets de pêche, des déchets et même des abats d'animaux », a-t-il regretté.

M. Diène d'appeler les délégués de quartier, les organisations communautaires et la mairie à renforcer les actions de sensibilisation afin d'ancrer une véritable culture de protection des infrastructures publiques. À son avis, seule une combinaison entre investissements publics, implication des collectivités territoriales et engagement citoyen permettra de réduire durablement la vulnérabilité de Saint-Louis, particulièrement de Pikine, face aux inondations qui reviennent à chaque hivernage.