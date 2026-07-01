Sénégal: Vidéos intimes contre une dette - Un commerçant condamné

D'abord commerciales, les relations entre D. Samb et A. S. sont devenues amoureuses avant de se transformer en conflit judiciaire. Car, pour contraindre son ex-copine à lui rembourser la somme de 300.000 FCfa qu'elle lui devait, D. Samb n'a rien trouvé de mieux que de menacer de publier les images intimes de la dame.

Arrêté et placé sous mandat de dépôt, le commerçant a comparu, mardi 30 juin, à la barre des flagrants délits de Dakar pour collecte illicite d'images contraires aux bonnes mœurs en vue de leur diffusion. En l'absence de la partie civile établie à l'étranger, D. Samb a allégué que la dame lui avait envoyé les images.

Or, la victime a confié dans sa plainte que le prévenu avait profité de leurs appels vidéo intimes pour enregistrer les images. « Je lui ai renvoyé les images pour lui mettre la pression, car elle ne réagissait pas à mes messages, alors qu'elle me devait l'argent », s'est défendu le commerçant.

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Il a expliqué que A. S. l'avait sollicité pour l'achat de matériel électroménager. Au fil du temps, ils sont devenus amants. « Lorsqu'elle m'a déclaré son amour, je ne pouvais pas la rejeter, car elle me mettait en relation avec d'autres clients et elle m'offrait des cadeaux. C'est elle qui m'envoyait ses vidéos », a déclaré le prévenu.

Non convaincu par ses dénégations, le parquet a requis 2 ans de prison, dont 1 mois ferme, et une amende de 150.000 FCfa. La défense a plaidé la relaxe pour la collecte et a sollicité la clémence pour la menace de diffusion. Le tribunal a, après délibéré, condamné D. Samb à une peine de deux ans assortie du sursis avec une amende de 100.000 FCfa. Le juge n'a pas jugé nécessaire de confisquer son téléphone.