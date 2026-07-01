Afrique: Belgique vs Sénégal - La bataille de Seattle pour une place en 8e de finale

Le Lumen Field de Seattle (Washington) sera le théâtre du duel épique entre le Sénégal et la Belgique, ce mercredi à 20h Gmt, en match comptant pour les 16es de finale de la Coupe du Monde. Après leur sursaut d'orgueil spectaculaire contre l'Irak (5-0), les Lions tenteront d'exorciser les Diables Rouges pour confirmer leur regain de forme et s'offrir ainsi une place en 8e.

Les choses sérieuses commencent pour le champion d'Afrique en titre. Qualifiée in extremis après notamment ses deux défaites d'entrée, contre la France (3-1), ensuite face à la Norvège (3-2), avant de se rebiffer dernièrement contre l'Irak (5-0), l'équipe nationale du Sénégal sera très attendue, ce mercredi à 20h Gmt, lors de son entrée en lice dans ces 16es de la Coupe du Monde.

Au Lumen Field de Seattle à Washington, les Lions qui ont repris du poil de la bête lors de leur dernière sortie dans ce tournoi auront à cœur de confirmer leur regain de forme face aux Diables Rouges de la Belgique. Dans ce duel inédit où les deux équipes partent à chances égales, les hommes de Pape Thiaw voudront coûte que coûte s'imposer pour prouver qu'ils ont appris de leurs erreurs et qu'ils sont prêts aujourd'hui à jouer les premiers rôles dans cette 23e édition de la Coupe du monde.

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Pour venir à bout des Belges qui n'ont jusque-là pas été fameux, le sélectionneur des Lions pourra s'appuyer sur les certitudes acquises lors de la large victoire (5-0) contre l'Irak où l'équipe avait eu plus de mordant. En remaniant son onze de départ, Pape Thiaw avait permis à ses joueurs de retrouver leur explosivité offensive et leur solidité défensive. Face aux partenaires du feu follet Jérémy Doku, le Sénégal devra élever son niveau de jeu pour remporter ce choc et accéder aux 8es de finale.

Les Diables Rouges, après une entame timide avec deux nuls contre l'Égypte (1-1) et contre l'Iran (0-0), ont eux aussi terminé fort la phase de groupes en étrillant (5-1) la Nouvelle-Zélande. Euphoriques après ce coup d'éclat, ils chercheront à enchaîner face aux Lions pour rester dans cette dynamique positive. Avec des joueurs de calibre à l'image de Kévin De Bruyne, Romelu Lukaku ou encore Amadou Onana, la Belgique mettra toutes les chances de son côté pour s'offrir le scalp des champions d'Afrique.