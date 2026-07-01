Ile Maurice: PQ l CWA - Un déficit de Rs 755 millions et une dette de plus de Rs 11 milliards

La Central Water Authority (CWA) traverse une situation financière préoccupante. Répondant hier à une question du député Avinash Ramkalawon, le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a dressé un état des lieux marqué par un déficit croissant, un endettement élevé et d'importants paiements en souffrance.

Pour l'exercice clos au 30 juin 2025, la CWA a enregistré un déficit de Rs 755 millions, contre Rs 325 millions l'année précédente. Son passif total atteint désormais Rs 11,2 milliards. Selon le ministre, cette détérioration s'explique notamment par l'absence de révision des tarifs de l'eau depuis 2012, alors que le coût de production est passé à Rs 24 par mètre cube, contre un tarif de vente de Rs 14.

Patrick Assirvaden a également évoqué plusieurs facteurs ayant fragilisé les finances de l'organisme : la fin de la subvention gouvernementale en 2016, la hausse du coût de l'électricité, des produits chimiques et des salaires, ainsi que des créances impayées liées à la fourniture d'eau d'irrigation.

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Le ministre a précisé que la CWA doit actuellement Rs 3,47 milliards au gouvernement au titre de prêts, dont Rs 2,92 milliards représentent des arriérés accumulés depuis la suspension des remboursements en 2017. L'organisme a également contracté un découvert bancaire de Rs 350 millions auprès de la Mauritius Commercial Bank afin de soutenir sa trésorerie.

Au 25 juin 2026, les sommes dues aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires atteignaient Rs 697 millions, dont Rs 470 millions envers le Central Electricity Board. Face à cette situation, le ministre a indiqué qu'une réflexion est en cours sur une révision des tarifs de l'eau, tout en assurant que les ménages ne seraient pas concernés. Une éventuelle hausse viserait uniquement les usages non domestiques, notamment certaines activités commerciales, afin d'assurer la viabilité financière du service public de l'eau.