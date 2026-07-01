Ile Maurice: La GSEA réclame des consultations

La Government Services Employees Association (GSEA) demande l'ouverture de consultations sur la réforme des pensions annoncée dans le Budget 2026-2027. Le syndicat appelle le gouvernement à engager un dialogue avec les partenaires sociaux avant toute mise en oeuvre, estimant qu'un tel chantier nécessite un consensus national. C'est ce qui a été annoncé lors d'une conférence de presse hier à Port-Louis.

Le vice-président de la GSEA, Ashraf Buxoo, parle d'«un démantèlement de l'État providence» et insiste sur la nécessité d'une concertation approfondie. Il a lancé un appel au Premier ministre pour l'organisation d'une rencontre tripartite afin de clarifier les orientations du projet et parvenir à un accord. Le syndicat estime par ailleurs que plusieurs zones d'ombre persistent autour du National Pension and Provident Fund (NPPF), un dossier jugé «dans le flou».

Au-delà de la réforme des pensions, la GSEA dénonce l'absence de réponses suffisantes du Budget en matière de ressources humaines dans la fonction publique. Dans le secteur de la santé, le syndicat estime que plusieurs professions paramédicales restent négligées, notamment les assistants dentaires, dont le manque perturberait le fonctionnement de certains services malgré les investissements dans les infrastructures hospitalières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les dirigeants syndicaux pointent également la situation des services d'incendie. Alors que de nouvelles casernes sont en construction, notamment à Goodlands et à Montagne-Blanche, aucun recrutement additionnel n'aurait été prévu pour accompagner leur mise en service. La GSEA déplore aussi l'absence de promotions pour certains pompiers, malgré de longues années de service.

Le secrétaire général, Gheerishsing Gopaul, insiste pour sa part sur la nécessité de consulter les partenaires sociaux avant l'application des mesures budgétaires. Une lettre sera adressée au Premier ministre, en coordination avec la Platform Komin Syndikal, afin de réclamer l'ouverture de discussions formelles.

Le syndicat critique également les amendements annoncés à la Public Gatherings Act, estimant que les nouvelles sanctions financières pourraient restreindre les libertés d'expression et d'action syndicale. Dans ce contexte, la GSEA confirme sa participation à la manifestation prévue le 11 juillet.

Enfin, la GSEA déplore l'absence de mesures concrètes concernant le paiement des heures supplémentaires dans la fonction publique. Selon le syndicat, de nombreux employés, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, continuent d'effectuer des heures additionnelles sans rémunération adéquate. Pour la GSEA, une amélioration du service public passe par davantage de recrutements et une meilleure reconnaissance des agents en poste.