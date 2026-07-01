Ile Maurice: Un ressortissant indien interpellé pour un présumé impayé de Rs 1,1 million

1 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Dans le cadre d'une enquête menée par la Financial Crimes Commission portant sur un présumé non-paiement de biens et de services d'un montant d'environ Rs 1 063 750, Dhiraj Kumar Ahuja, un ressortissant indien de 60 ans, a été interpellé ce mercredi à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam.

L'enquête porte sur des allégations selon lesquelles Dhiraj Kumar Ahuja se serait présenté comme secrétaire de la Global Organisation of People of Indian Origin (GOPIO), basée à Delhi, en Inde. Il aurait retenu les services de Crayons Couleur Advertising Ltd pour assurer une campagne de communication et de publicité en vue d'un salon commercial que sa société, Global Link Overseas Ltd, devait organiser à Maurice, pour le compte de la GOPIO, au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC) en juin 2026.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Dhiraj Kumar Ahuja ne se serait pas acquitté du paiement des prestations de communication et de publicité fournies par Crayons Couleur Advertising Ltd.

L'enquête de la FCC se poursuit.

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