Ile Maurice: Deux Mozambicaines écopent de 24 et 25 ans de prison

Sept ans après avoir été interceptées à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam avec de l'héroïne dissimulée dans leur organisme, Ramao Mutombene et Zubaida Ussene ont appris leur sort devant la Cour suprême hier. Le juge Iqbal Mohammud Maghooa les a condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement, assorties d'une amende, pour importation de drogue.

C'est à 10 h 15 que le verdict est tombé en Cour suprême. Ramao Mutombene, 41 ans, a été condamnée à 25 ans d'emprisonnement et à une amende de Rs 50 000. Sa compatriote, Zubaida Ussene, 46 ans, écope, quant à elle, de 24 ans d'emprisonnement, assortis également d'une amende de Rs 50 000.

L'affaire remonte au 8 août 2019. Ce jour-là, des officiers de la Mauritius Revenue Authority avaient remarqué le comportement suspect des deux femmes alors qu'elles s'apprêtaient à franchir le green channel de l'aéroport. Alertés, des limiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit étaient intervenus et avaient procédé à leur arrestation. Lors de leur interpellation, les deux femmes avaient avoué avoir avalé respectivement 70 et 85 boulettes d'héroïne afin de les faire entrer clandestinement dans le pays.

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Elles avaient été immédiatement transportées à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à RoseBelle, où les boulettes avaient été extraites sous surveillance médicale. La drogue saisie, d'un poids total de 1 840 grammes, avait été évaluée à l'époque à Rs 27 millions.

Les deux femmes avaient été placées en détention policière avant de comparaître en cour sous une accusation provisoire d'importation d'héroïne.

En plaidant coupable, les deux accusées se sont épargné un procès devant un jury, mais se sont exposées à une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.