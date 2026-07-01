Ile Maurice: Aucun débarquement ne sera autorisé

Le gouvernement met en garde contre une tentative d'importation potentiellement illégale de bovins à Maurice. Dans un communiqué publié ce mercredi 1er juillet, la Division des Services Vétérinaires (DVS) indique avoir été informée que le navire transporteur de bétail Apex LSS Success, qui transporterait des bovins en provenance du Mozambique, pourrait tenter d'entrer dans les eaux territoriales mauriciennes après avoir dévié de son itinéraire déclaré.

Les autorités précisent qu'aucun permis vétérinaire d'importation n'a été délivré pour l'entrée de bovins en provenance du Mozambique. Toute tentative de débarquement de ces animaux serait donc illégale. La DVS souligne qu'une telle importation non autorisée représente un risque majeur pour la santé animale, la santé publique, la biosécurité nationale et la sécurité alimentaire.

Face à cette situation, des mesures de surveillance renforcées ont été mises en place. La Mauritius Ports Authority, la Mauritius Revenue Authority (Douanes), la National Coast Guard ainsi que les autres organismes compétents ont reçu pour consigne d'empêcher tout débarquement de bétail non autorisé. Le gouvernement rappelle enfin qu'il applique une politique de tolérance zéro en matière de biosécurité et prévient que toute personne impliquée dans une importation illégale de bétail s'expose à des poursuites judiciaires.