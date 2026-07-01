Sénégal: Lancement du Waqf public - La Haute autorité mobilise les créateurs de contenus

1 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Samba Diamanka

Pour promouvoir la finance islamique et préparer le lancement du Fonds Waqf public monétaire, la Haute autorité du Waqf (Haw) intensifie sa stratégie de communication. Dans cette dynamique, l'institution a organisé, mardi 30 juin, à Dakar, une rencontre avec des créateurs de contenus numériques appelés à jouer un rôle de relais dans la vulgarisation de cet instrument de finance sociale.

À travers cette initiative, la Haw entend renforcer la compréhension du Waqf auprès du grand public en s'appuyant sur la capacité des acteurs du digital à rendre accessibles des concepts économiques et financiers souvent jugés complexes. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à favoriser l'appropriation de ce mécanisme par les citoyens et à encourager leur participation au futur fonds.

Selon le directeur général de la Haw, Ahmed Lamine Athie, les créateurs de contenus disposent d'une audience et d'une capacité de pédagogie susceptibles d'accélérer la diffusion de cette culture de solidarité.

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Il a indiqué que les participants ont été sélectionnés sur la base de leur crédibilité et de la diversité de leurs domaines d'intervention, notamment la religion, l'économie, la finance et la culture. L'objectif est de constituer un réseau de partenaires capables d'accompagner durablement les actions de sensibilisation de l'institution. Au-delà de son ancrage dans le droit musulman, le Waqf est présenté comme un instrument de finance sociale pouvant contribuer au financement des politiques publiques.

Il offre des perspectives de mobilisation de ressources au profit de secteurs prioritaires, tels que l'éducation, la santé, la formation, l'autonomisation économique des femmes et le logement social. Son développement est ainsi perçu comme un complément aux mécanismes classiques de financement du développement. Créé par décret en 2022, le Fonds Waqf public monétaire devrait entrer prochainement en phase opérationnelle.

Pour la Haute autorité du Waqf, l'adhésion des populations constitue une condition essentielle de la réussite de cet outil, appelé à renforcer les actions de solidarité nationale et à soutenir les couches les plus vulnérables.

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