Sénégal: Cohésion nationale - Le ministre de l'Intérieur entame une tournée nationale auprès des chefs religieux

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a entamé sa tournée auprès des autorités religieuses du pays par une visite de courtoisie à Son Excellence Monseigneur André Guèye, Archevêque métropolitain de Dakar, ce mardi 30 juin 2026.

Cette démarche, effectuée au nom du Président de la République et du Gouvernement, s'inscrit dans une dynamique de dialogue et de communion nationale. Elle constitue la première étape d'une série de rencontres prévues avec les autorités religieuses musulmanes et chrétiennes à travers le pays.

Le ministre était accompagné du Délégué général aux Affaires religieuses, Djim Drame, et du Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane.

Au cours de l'entretien, Mouhamadou Makhtar Cissé a salué la tradition sénégalaise de dialogue entre le temporel et le spirituel, soulignant le rôle de l'Église catholique dans la promotion de la paix sociale, de la modération et de l'apaisement dans les périodes sensibles.

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Il a également rendu hommage à l'engagement de l'institution religieuse dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'encadrement des jeunes. Le ministre a, par ailleurs, sollicité l'accompagnement des autorités ecclésiastiques pour la réussite des missions confiées par le Chef de l'État.

Évoquant les projets en cours, il a rappelé l'engagement des pouvoirs publics pour la finalisation du Sanctuaire marial de Popenguine, dont les travaux seront soutenus par la Délégation générale aux Affaires religieuses.