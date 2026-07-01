Sénégal: Sadio Mané, Ibrahima Mbaye - Pape Thiaw entre confiance et espoir avant le choc contre la Belgique

À quelques heures du coup d'envoi du seizième de finale de la Coupe du monde face à la Belgique (20h GMT), le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a affiché un mélange de confiance et d'espoir concernant ses choix offensifs, notamment autour de Sadio Mané et d'Ibrahima Mbaye.

Déjà passeur décisif dans la compétition mais toujours en quête de son premier but, Sadio Mané reste l'un des principaux animateurs du jeu sénégalais. Interrogé en conférence de presse, Pape Thiaw a exprimé son souhait de voir son attaquant vedette débloquer enfin son compteur lors de ce match à fort enjeu face à la Belgium national football team.

« J'aimerais bien que notre petit Sadio marque son but... ça nous ferait du bien », a déclaré le sélectionneur, dans un ton à la fois affectueux et encourageant, soulignant l'importance du joueur dans le dispositif offensif des Lions.

Au-delà du cas Mané, le technicien sénégalais est également revenu sur la situation d'Ibrahima Mbaye, en difficulté lors du dernier match de poules face à l'Irak. Titularisé sans parvenir à se montrer décisif, le jeune ailier du Paris Saint-Germain avait été remplacé en cours de jeu.

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Pour autant, Pape Thiaw a tenu à réaffirmer sa confiance totale envers son joueur, appelant à la patience et à l'accompagnement des jeunes éléments en phase d'apprentissage.

« Ibrahim Mbaye est toujours prêt pour démarrer. On sait ce qu'il peut apporter à cette équipe », a-t-il insisté, estimant que le joueur reste un atout important, quel que soit son rôle contre la Belgique.