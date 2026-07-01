Angola: João Lourenço félicite le président de la RDC à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance

Luanda — Le président de la République d'Angola, João Lourenço, a félicité mardi son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de son pays, et a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur de la paix et de la stabilité.

Dans un message adressé au chef d'État congolais, João Lourenço a transmis, au nom de l'Exécutif angolais et en son nom propre, ses plus chaleureuses félicitations.

Dans sa lettre, le président angolais a rappelé que l'indépendance de la RDC constitue une étape marquante dans la lutte des peuples africains pour la liberté et l'autodétermination, et a souligné le rôle joué par le pays dans la défense des causes de libération sur le continent.

Le Chef de l'État a également souligné la contribution de la RDC à l'accession de l'Angola à l'indépendance et à la souveraineté, considérant que ce chemin a consolidé les liens historiques de solidarité entre les deux peuples.

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João Lourenço a insisté sur le fait que l'Angola et la RDC partagent un destin commun et une longue frontière, et a plaidé pour que les deux pays tirent parti de leurs ressources potentielles afin de promouvoir le développement et le bien-être de leurs populations respectives.

L'homme d'État angolais a également déclaré que les deux pays sont confrontés à des défis communs liés à la paix et à la stabilité, appelant donc à un renforcement des actions coordonnées visant à rétablir la sécurité en RDC, condition qu'il juge essentielle pour stimuler le développement de la sous-région et du continent africain.

En conclusion, João Lourenço a souhaité au président Félix Tshisekedi une bonne santé et beaucoup de succès personnel, ainsi que la prospérité au peuple de la République démocratique du Congo.