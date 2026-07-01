Afrique: Coupe du Monde 2026 - RDC/Angleterre, match difficile mais pas insurmontable (Sébastien Desabre)

La RDC affronte l'Angleterre ce mercredi 1er juillet 2026 à 17h00, heure de Kinshasa (18h00 dans les régions Est et centre-sud du pays), dans une rencontre à élimination directe comptant pour le seizième de finale de la Coupe du monde, qui promet intensité et suspense.

Face à une sélection anglaise composée de joueurs de classe mondiale, la mission s'annonce ardue pour les Congolais. Cependant, loin d'être résigné, le sélectionneur Sébastien Desabre affiche une confiance mesurée et une détermination claire. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le technicien français a rappelé que son équipe n'est pas là par hasard :

« C'est un match difficile qui nous attend, mais pas insurmontable. On a prouvé, contre des équipes soi-disant supérieures à nous, qu'on pouvait bien figurer ».

Un message fort qui traduit la mentalité actuelle des Léopards : croire en leurs capacités et jouer sans complexe.

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Pour Desabre, la clé réside dans l'état d'esprit et la discipline collective. À ce stade de la compétition, chaque détail compte, et aucune équipe n'est à l'abri d'une surprise:

« À ce niveau-là de la compétition, tout est difficile pour tout le monde. On l'a vu lors des premiers matchs à élimination directe. Nous restons concentrés ».

Si l'Angleterre part favorite sur le papier, Desabre insiste sur l'importance de ne pas subir la rencontre :

« Nous respectons bien sûr cette équipe d'Angleterre, composée de très grands joueurs, mais nous avons également nos forces à faire valoir. Mon équipe va donner le maximum de son énergie et défendre haut les couleurs du Congo. Sur un match à élimination directe, tout peut arriver ».

Au-delà de l'enjeu sportif, cette rencontre représente une occasion pour les Léopards de marquer les esprits et de continuer à écrire leur histoire dans cette Coupe du monde.