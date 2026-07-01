Congo-Kinshasa: MGR Fulgence Muteba appelle à « un dialogue inclusif et incontournable » au pays

1 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, prône la cohésion et le vivre ensemble. Il soutient aussi un dialogue inclusif qui, selon lui, est incontournable pour construire une paix durable en RDC. Il l'a affirmé mardi 30 juin 2026 au cours de son homélie à la Cathédrale Saint Pierre et Paul de Lubumbashi, à l'occasion de la célébration du 66ième anniversaire de l'indépendance de la RDC.

« Ce 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays est une occasion pour faire un examen de conscience et une prise de responsabilité collective pour inaugurer une nouvelle ère de l'histoire de notre pays. Mais pour y parvenir, il faut d'abord que nous puissions nous rendre compte que nous avons failli dans beaucoup de domaines », a estimé Mgr Muteba.

Pour sortir le pays de la crise qu'il traverse dans tous les domaines, le prélat catholique plaide pour un consensus pour construire une paix durable :

« Il faut nous pardonner, il faut nous réconcilier, il faut consolider notre cohésion nationale sur base de la philosophie du vivre ensemble. Un dialogue inclusif et incontournable. Si nous n'empruntons prenons pas ce chemin grand, il y a le risque d'aller jusqu'à perdre ce pays ».

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Selon lui, la RDC dispose de suffisamment d'atouts, de ressources humaines et naturelles pour qu'il devienne une grande nation au coeur du continent. Pour y parvenir, suggère-t-il, les Congolais devraient prendre conscience de ce qu'il ne va pas dans tous les domaines et s'engager à changer le fusil d'épaule.

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