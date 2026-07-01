Congo-Kinshasa: Denis Mukwege critique la gouvernance du pays sous Félix Tshisekedi

Dans une lettre ouverte au président Félix Tshisekedi, mardi 30 juin 2026, le Prix Nobel de la paix Denis Mukwege dresse un bilan sévère de la gouvernance du pays depuis 2019. Il déplore notamment la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la RDC, la gestion de l'état de siège, les choix diplomatiques du gouvernement, la réforme du secteur de la sécurité ainsi que les questions liées à la souveraineté nationale.

Denis Mukwege appelle également le chef de l'État à préserver l'unité du pays, à ne pas toucher à la Constitution et à placer la paix, la justice et la protection des populations au coeur des priorités nationales.

Non à la corruption et l'impunité

Dans une lettre ouverte, il affirme qu'il n'y a « rien à célébrer », en ce jour d'anniversaire de l'accession du pays à son indépendance. Selon lui, la RDC traverse une crise profonde marquée par l'insécurité, les souffrances des populations et les menaces qui pèsent sur l'intégrité du territoire national.

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Le Prix Nobel de la paix revient sur plusieurs décisions prises depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État en 2019. Il critique notamment la gestion de l'état de siège, la politique sécuritaire menée dans l'Est du pays ainsi que certaines orientations diplomatiques engagées avec des partenaires régionaux et internationaux.

Dans cette lettre ouverte, Denis Mukwege déplore également l'absence d'avancées significatives dans la lutte contre l'impunité. Il regrette notamment que les recommandations relatives à la justice transitionnelle et à la création d'un tribunal chargé de juger les crimes graves commis en RDC n'aient pas abouti.

Non à la réforme constitutionnelle

L'ancien candidat malheureux à la présidentielle 2023 s'inquiète par ailleurs de « risques pour la souveraineté nationale » et appelle le chef de l'État à privilégier la restauration de la paix, la protection des civils, le renforcement de l'État de droit et l'amélioration de la gouvernance.

Denis Mukwege exhorte Félix Tshisekedi à ne pas engager de processus de révision constitutionnelle et à saisir « cette dernière chance » pour remettre le pays sur la voie d'une sortie de crise durable.