Congo-Kinshasa: Le gouverneur de l'Ituri appelle à tourner la page des divisions à l'occasion du 30 juin

À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, célébré mardi 30 juin, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général Gaby Kasongo Mulumba, a lancé un message fort en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Dans son adresse à la population, l'autorité provinciale a insisté sur la nécessité de rompre avec les violences qui ont longtemps marqué la province. « L'indépendance doit être pour l'Ituri le moment de tourner la page de la division, de la haine et des violences qui ont longtemps endeuillé cette province », a-t-il déclaré.

Pour le gouverneur, cette date symbolique doit servir de point de départ à une nouvelle dynamique collective. Il a invité les populations ituriennes à oeuvrer ensemble pour bâtir une province réconciliée, fondée sur le respect mutuel, la solidarité et la coexistence pacifique entre les communautés.

Ce message s'inscrit dans un contexte sécuritaire encore fragile, où les défis liés aux conflits armés et aux tensions communautaires restent présents. D'où son appel à une mobilisation générale en faveur de la paix durable.

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Le général Gaby Kasongo Mulumba a rappelé les priorités de sa mission à la tête de la province. Celles-ci reposent sur le rétablissement total de la paix, la protection des populations civiles, le renforcement de l'autorité de l'État, la promotion de la cohésion nationale ainsi que le développement durable.

Il a souligné que la réussite de ces objectifs dépend de l'engagement de tous les citoyens. Selon lui, seule une implication collective permettra d'aboutir à une stabilité réelle et à un climat propice au progrès.

Lutte contre Ebola : un devoir citoyen

Outre les questions sécuritaires, le gouverneur a également évoqué la situation sanitaire, marquée par la persistance de l'épidémie d'Ebola. Il a exhorté la population à participer activement à la lutte contre cette maladie, notamment en respectant les mesures sanitaires mises en place par les autorités compétentes.

Cet appel vient rappeler que la stabilité de la province passe également par la maîtrise des crises sanitaires qui fragilisent davantage les communautés.

Dans son message, le gouverneur militaire a invité les Ituriens et Ituriennes à protéger les acquis de développement enregistrés jusqu'ici, afin de garantir aux générations présentes et futures une province prospère, stable et harmonieuse.

Il a également eu une pensée particulière pour les victimes des violences et de l'épidémie d'Ebola, saluant leur mémoire en ce jour hautement symbolique de l'histoire nationale.

Le général Gaby Kasongo Mulumba s'est voulu rassurant et porteur d'espoir. « Les défis auxquels nous faisons face ne sont pas une fatalité. Avec l'engagement de chacun, demain sera meilleur », a-t-il affirmé.

À travers ce message, le gouverneur de l'Ituri appelle à un sursaut collectif pour reconstruire la province sur des bases solides, où la paix, la sécurité et le développement constituent les piliers d'un avenir commun.