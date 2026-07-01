Seychelles: Xi Jinping et le président des Seychelles échangent des félicitations à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques

Le président chinois Xi Jinping et son homologue des Seychelles Patrick Herminie se sont adressés mardi des messages de félicitations à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans son message, M. Xi a indiqué qu'au cours des 50 années écoulées depuis l'établissement des liens diplomatiques, la Chine et les Seychelles se sont toujours fait mutuellement confiance et se sont fermement soutenues l'une l'autre, quelles que soient les évolutions du paysage international, leur amitié restant inébranlable.

Il s'est dit résolument convaincu que tant que les deux parties conservent la volonté initiale qui a abouti à l'établissement de leurs relations diplomatiques et avancent côte à côte, la voie des liens sino-seychellois s'élargira davantage et les perspectives de coopération bilatérale seront plus prometteuses que jamais.

Attachant une grande importance au développement des relations entre la Chine et les Seychelles, le président Xi a fait part de sa volonté de collaborer avec M. Herminie pour faire de ce 50e anniversaire un nouveau point de départ afin de perpétuer l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

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M. Xi s'est également engagé à oeuvrer conjointement avec M. Herminie pour approfondir une coopération mutuellement bénéfique dans le cadre de la mise en oeuvre de haute qualité de l'Initiative la Ceinture et la Route et du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), promouvoir un développement commun, élever le partenariat stratégique sino-seychellois à un niveau supérieur et apporter davantage de bénéfices aux deux peuples.

Dans son message, M. Herminie a souligné qu'au fil des 50 années après l'établissement des relations diplomatiques, les liens entre les Seychelles et la Chine se sont développés de manière constante sur le fondement du respect mutuel, de la confiance réciproque et du développement partagé.

La Chine est toujours un partenaire précieux pour les Seychelles, apportant un soutien étendu visant à améliorer le bien-être de leur population et à permettre au pays d'atteindre ses objectifs de développement national, a-t-il ajouté.

M. Herminie a précisé que les Seychelles adhèrent fermement au principe d'une seule Chine et se tiennent prêtes à renforcer la coopération dans le cadre de l'Initiative la Ceinture et la Route et du FCSA afin d'approfondir sans cesse leurs liens bilatéraux.