Tunisie: Hadj 2026 - Les membres du Bureau des pèlerins du pays distingués pour leur contribution au succès de la saison

Le ministre des Affaires Religieuses et président du Bureau des pèlerins de Tunisie, Ahmed Bouhali, a présidé ce mardi au palais municipal de Ben Arous une cérémonie de distinction en l'honneur des membres du bureau, marquant la clôture de la saison du Hadj 1447 de l'hégire / 2026.

Lors de cet événement, le ministre a salué les efforts soutenus pour encadrer les pèlerins et garantir le succès d'une saison couronnée par l'attribution à la Tunisie du Prix de bronze « Labbaytom » pour l'excellence de son organisation.

En présence du gouverneur de Ben Arous et de représentants des différentes institutions impliquées, le ministre a souligné que ce sacre est le fruit de l'engagement collectif et du dévouement des membres de la délégation auprès des pèlerins, une performance également saluée par les fidèles et le pays hôte.

Le ministre a ajouté que les directives du Président de la République, Kaïs Saïed, et la confiance accordée à la mission ont constitué un moteur essentiel pour la réussite de ce pilier de l'Islam. Il a également loué la contribution des diverses institutions étatiques et l'excellente coopération avec les autorités saoudiennes.

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De son côté, le gouverneur de Ben Arous a estimé que ce Prix de bronze reflète l'ampleur des sacrifices et du travail de terrain accompli par la délégation, qualifiant ses membres de dignes ambassadeurs ayant renvoyé une image rayonnante de la Tunisie. Le président-directeur général de la Société nationale des services et des résidences (Montazah Gammarth) a quant à lui affirmé que les défis de la saison n'ont pas empêché d'atteindre ce succès, qui demeure l'oeuvre d'un effort collectif.

Sur le plan médical, le représentant du ministère de la Santé a indiqué que l'objectif premier de la mission médicale était de permettre aux pèlerins d'accomplir le rite de la station d'Arafat dans les meilleures conditions, précisant que près de mille consultations médicales ont été assurées lors de cette seule journée. Enfin, le représentant de Tunisair a souligné que la compagnie aérienne nationale s'est investie pour offrir les meilleures conditions de voyage possibles et garantir la fluidité du transport et de la gestion des bagages afin d'alléger la pénibilité du voyage pour les pèlerins.