Tunisie: Malgré une panne technique, la Bourse de Tunis sauve ses séances grâce à son dispositif de secours

Suite à un incident technique récent, les équipes d'ingénierie de la Bourse de Tunis ont immédiatement activé les protocoles d'urgence requis. Les opérations de diagnostic ont été lancées sans délai afin de déployer les mesures correctives nécessaires à la reprise de l'exploitation.

En parallèle, des investigations techniques approfondies sont en cours pour déterminer avec précision les causes de cette panne et identifier, le cas échéant, des actions complémentaires pour renforcer les systèmes de prévention, de contrôle et la résilience de l'infrastructure.

Conformément à son plan de continuité d'activité (PCA), la Bourse de Tunis a basculé ses opérations sur son site de secours. Ce dispositif a permis de garantir la continuité des transactions sur le marché dans des conditions conformes aux normes strictes de sécurité, de fiabilité et de performance de l'institution.

Ainsi, les séances de cotation des lundi 29 juin, mardi 30 juin et mercredi 1er juillet 2026 se sont déroulées normalement depuis ce site alternatif.

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À la suite des réparations effectuées sur l'infrastructure du site principal, une phase de tests techniques est actuellement en cours. Cette étape cruciale vise à valider la stabilité et la sécurité de la plateforme avant sa remise en production. En fonction des résultats de ces tests, la reprise des activités sur le site principal est envisagée pour le 2 ou le 3 juillet, et une notification officielle sera adressée aux acteurs du marché en temps voulu.

La Bourse de Tunis tient à rassurer la place financière en affirmant que cette panne n'a eu aucun impact sur la continuité des activités du marché. Elle exprime néanmoins ses regrets pour la gêne occasionnée auprès de certains intervenants.

L'institution réaffirme son engagement total à garantir la sécurité, la disponibilité et la résilience de son infrastructure, tout en veillant scrupuleusement à la continuité, la sécurité et la transparence des opérations boursières.