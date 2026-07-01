Tunisie: Fiscalité - La Direction générale des impôts publie le calendrier du mois de juillet

Pas de trêve estivale pour les obligations fiscales ! La Direction générale des impôts (DGI), dévoile les dates limites pour les déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles des entreprises et des particuliers. Les contribuables sont appelés à anticiper leurs démarches en ligne pour éviter la saturation du réseau.

En effet, dans l'optique d'assurer le recouvrement des recettes de l'État et de fluidifier les démarches administratives, la DGI, relevant du ministère des Finances, a officiellement rendu public l'agenda fiscal réglementaire pour le mois de juillet 2026. Ce calendrier impératif fixe de manière précise les dates limites pour le dépôt des différentes déclarations fiscales, tant pour les opérateurs économiques que pour les travailleurs indépendants et les artisans.

Le calendrier des échéances légales pour ce mois s'organise selon la stricte chronologie qui suit:

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Mercredi 15 juillet : Date limite pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques. C'est également la date butoir pour les déclarations trimestrielles des contribuables soumis au régime forfaitaire et rattachés au régime réel.

Lundi 20 juillet : Dernier délai pour la déclaration mensuelle des personnes morales (sociétés et entreprises) qui sont obligatoirement affiliées au système national de télé-déclaration et de télépaiement en ligne.

Lundi 27 juillet : Date limite pour la soumission de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu (IR) destinée spécifiquement aux professionnels du secteur de l'artisanat traditionnel, y compris les artisans enregistrés sous le régime forfaitaire.

Mardi 28 juillet : Deadline pour le dépôt de la déclaration mensuelle quant aux personnes morales qui ne sont pas légalement assujetties au système de télé-déclaration électronique.

Cette campagne de rappel menée par la Direction générale des impôts vise à offrir aux contribuables les informations nécessaires pour régulariser leur situation dans les temps et s'épargner des pénalités financières de retard. Le ministère des Finances met un accent particulier sur la mise en oeuvre de ses services numériques, incitant les usagers à privilégier massivement les plateformes de e-commerce fiscal et de télépaiement pour sécuriser leurs flux financiers à distance.

L'administration fiscale tient toutefois à rappeler que ces dates publiées correspondent au « dernier jour du délai légal » et qu'il ne s'agit aucunement de la date pour accomplir ces démarches. Bien au contraire, les autorités exhortent les dirigeants des entreprises et les particuliers de ne pas retarder l'échéance et à anticiper l'envoi de leurs documents comptables dès les premiers jours du mois.

Cette discipline est essentielle, insiste l'administration, pour éviter les bousculades et l'encombrement. Une démarche faite avant les derniers délais, ajoute-t-on encore, minimise les pics de connexion qui risquent de saturer ou de ralentir le réseau nationale lors des ultimes heures.