Tunisie: ELMED - Hitachi Energy décroche un contrat stratégique de 770 millions d'euros pour connecter le pays à l'Italie

Le projet d'interconnexion électrique ELMED, destiné à relier les réseaux de la Tunisie et de l'Italie via un câble sous-marin en courant continu haute tension (HVDC), a franchi une étape décisive avec l'attribution d'un contrat d'environ 770 millions d'euros à Hitachi Energy pour la construction des stations de conversion.

L'annonce a été faite par Terna, gestionnaire du réseau électrique italien, et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), maîtres d'ouvrage du projet, qui confirment ainsi la finalisation du processus d'attribution des principaux lots industriels liés aux stations de conversion. Ce contrat concerne la conception, la fourniture, l'installation et la mise en service des infrastructures électriques essentielles à l'interconnexion.

ELMED constitue la première liaison électrique directe entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Le projet prévoit une capacité de transport de 600 MW sur une distance d'environ 220 kilomètres, principalement en câble sous-marin dans le détroit de Sicile, à des profondeurs pouvant atteindre 800 mètres. Les stations de conversion seront implantées à Partanna, en Sicile, et à Mlaabi, dans la région du Cap Bon en Tunisie.

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Selon les informations communiquées par les opérateurs, cette attribution marque la fin de la phase de passation des marchés pour les équipements principaux du projet. Elle ouvre désormais la voie à la phase de réalisation industrielle, qui mobilisera plusieurs entreprises internationales spécialisées dans les infrastructures électriques et civiles.

Hitachi Energy sera chargé de fournir l'ensemble de la solution HVDC, incluant les systèmes de conversion, les équipements haute tension, les transformateurs, ainsi que la plateforme de contrôle numérique, en plus des études de système, de l'ingénierie, de la supervision des travaux et de la mise en service. Le projet mobilise également plusieurs entreprises de construction, notamment pour les travaux de génie civil en Italie et en Tunisie.

Le projet ELMED s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des interconnexions électriques euro-méditerranéennes. Il est présenté comme un levier stratégique pour améliorer la sécurité d'approvisionnement énergétique, faciliter l'intégration des énergies renouvelables et renforcer la stabilité des réseaux électriques régionaux.

Ce projet est également intégré dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, porté par l'Italie, qui vise à renforcer les partenariats économiques et énergétiques avec les pays africains. Il bénéficie par ailleurs d'un soutien financier européen significatif, notamment via le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (CEF), ainsi que de l'appui de plusieurs institutions financières internationales.

Le financement global du projet est estimé à environ 1,42 milliard d'euros, dont une contribution de la Commission européenne d'environ 307 millions d'euros. Il s'agit du premier projet d'interconnexion énergétique impliquant un pays tiers financé dans ce cadre européen, ce qui souligne son caractère stratégique à l'échelle euro-méditerranéenne.

Outre le financement européen, le projet bénéficie du soutien d'institutions telles que la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la KfW, renforçant ainsi sa dimension multilatérale.

Pour la Tunisie, ELMED représente un projet structurant dans la stratégie nationale de transition énergétique, visant à améliorer la sécurité énergétique, diversifier les sources d'approvisionnement et renforcer l'intégration régionale du marché de l'électricité.

Avec cette nouvelle étape industrielle, ELMED s'impose comme l'un des projets énergétiques les plus importants en cours de développement entre l'Europe et l'Afrique, illustrant la montée en puissance des interconnexions électriques dans le cadre de la transition énergétique mondiale.