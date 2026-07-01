Tunisie: La Manouba - Des représentants de l'ONAS poursuivi pour pollution majeure touchant des vergers d'arbres fruitiers!

Le parquet ordonne des poursuites pénales contre des responsables de l'ONAS après la découverte de déversements massifs d'eaux d'égout non traitées à Tebourba. Le désastre, qui s'étend sur deux kilomètres au milieu des zones agricoles, menace directement le principal cours d'eau du pays, forçant l'arrêt de l'irrigation... En effet, un bras de fer judiciaire est désormais engagé contre ces pollueurs du domaine hydraulique public.

Le parquet près le Tribunal de première instance de Manouba a officiellement ordonné l'ouverture d'une information judiciaire pénale pour déversement illégal d'eaux usées brutes et non traitées dans le milieu naturel et pour atteinte caractérisée au domaine public de l'eau. Cette procédure cible directement le représentant local de l'Office national de l'assainissement (ONAS) à Tebourba ainsi que le dirigeant de la société privée sous-traitante, chargée de la gestion de la station de pompage locale dans le cadre d'un contrat de concession.

L'enquête criminelle a été confiée aux unités spécialisées de la Garde municipale de Tebourba. Le déclenchement de l'action publique fait suite à une inspection surprise menée sur le terrain par une commission régionale mixte de crise. Ce collectif a réuni les services de la délégation locale, les inspecteurs de l'Agence nationale de protection de l'environnement (ANPE), le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) ainsi que la direction régionale de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA).

Les experts ont acté le déversement de flux d'eaux usées d'une couleur noire opaque, dégageant des émanations fétides au sein du canal de drainage des eaux pluviales qui borde l'axe routier reliant Tebourba à El Jedeida. Ce désastre environnemental jouxte des vergers d'arbres fruitiers et des périmètres maraîchers de grande importance.

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Un fleuve empoisonné et des récoltes sous surveillance sanitaire

La crise prend désormais une tournure économique et sanitaire dramatique pour le secteur agricole local. À l'issue d'une réunion d'urgence présidée par le délégué de Tebourba, Mahmoud Mellala, les autorités ont ordonné l'arrêt immédiat des opérations de pompage pour la vingtaine de producteurs installés sur les berges de l'oued Medjerda.

Afin de protéger la santé des consommateurs, l'INSSPA a procédé à des prélèvements conservatoires sur les fruits et légumes prêts à être commercialisés pour s'assurer de l'absence de contamination bactériologique. Pour les exploitants sinistrés, la situation est catastrophique : le canal de drainage, pourtant initialement conçu pour évacuer les eaux pluviales et protéger les sols du sel, s'est transformé en un vecteur de pollution récurrent.

Ce phénomène a provoqué une salinisation aiguë des terres et décimé les vergers de poiriers de la région. Face à l'urgence de la situation, la commission exige le curage immédiat du canal par le CRDA et l'évacuation des tonnes de boues toxiques laissées à l'abandon en bordure de route.

Pour sa part, le directeur de l'ONAS à Manouba, Mounir Tarhouni, a tenté de justifier ce dysfonctionnement par la vétusté structurelle d'une conduite de transfert vieille de plusieurs décennies. « L'effondrement récent d'un tronçon de 80 mètres de cette canalisation longue d'un kilomètre a totalement bloqué l'acheminement des eaux vannes vers la station d'épuration », a-t-il indiqué. Pour parer au plus pressé, une entreprise privée a été dépêchée d'urgence pour engager des travaux de consolidation et lancer le pompage des sédiments stagnants le long de la route de Jedeida, un chantier lourd qui nécessite des renforts humains et matériels majeurs.

La faillite du concessionnaire privé...

L'enquête de terrain menée par l'ANPE pointe une négligence contractuelle flagrante de la part de la société privée exploitant le site sous contrat de concession. Les inspecteurs ont justement découvert que la station de pompage fonctionnait de manière aberrante avec une seule pompe en activité sur les quatre obligatoires. C'est ce qui a provoqué un refoulement mécanique des eaux d'égout vers le milieu naturel, ont-ils conclu.

Ce manquement est une récidive : le concessionnaire privé avait déjà fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour les mêmes motifs en septembre 2025. Pour résoudre définitivement ce problème structurel, l'ONAS a annoncé la programmation immédiate d'un grand projet de réhabilitation et de modernisation des réseaux d'assainissement de la délégation de Tebourba pour un montant global de 4 millions de dinars.

L'enveloppe servira à remplacer les canalisations obsolètes et à installer de nouvelles pompes de secours, une mesure indispensable pour lever les obstacles techniques, complexifiés par les déblais de terre qui masquaient jusqu'alors les regards de contrôle, et garantir la sécurité sanitaire de la région.