Tunisie: Plages publiques - Un numéro vert mis en place pour dénoncer les abus des exploitants

Le chargé de la gestion de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), Mehdi Belhaj, a réaffirmé ce mercredi 1er juillet 2026 que la loi garantit un accès libre, égal et gratuit au domaine public maritime.

Invité sur les ondes de la Radio Nationale, il a précisé que les titulaires d'autorisations d'exploitation du domaine public maritime ne peuvent en aucun cas occuper plus de la moitié de la largeur de la plage. La seconde moitié doit obligatoirement rester réservée au grand public.

Pour signaler tout dépassement ou infraction constatés sur les plages, le responsable a annoncé la mise à disposition des citoyens d'un numéro vert, le 1820, promettant une intervention immédiate des autorités compétentes.

Belhaj a prévenu que des sanctions pénales et financières sévères attendent les contrevenants. Les amendes prévues oscillent entre 100 et 50 000 dinars, assorties de peines d'emprisonnement allant de 16 jours à un an.

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L'invité de la Radio Nationale a également souligné que l'APAL opère en étroite coordination avec les différentes parties prenantes - notamment le ministère de l'Intérieur, les municipalités et le ministère du Tourisme - afin de faire appliquer la loi, de protéger le domaine public maritime et de garantir la tranquillité des estivants.

Par ailleurs, le responsable a lancé un appel à la préservation de la propreté des plages. Il a averti qu'après une phase de sensibilisation entamée par l'agence depuis le 11 juin dernier, les autorités allaient désormais passer à une phase répressive.

Enfin, le chargé de la gestion de l'APAL a révélé que le coût annuel des opérations de nettoyage des plages s'élève à près de 3 millions de dinars.