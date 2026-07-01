Tunisie: « Emportez vos déchets avec vous et ne laissez que vos empreintes sur le sable » - L'APAL se mobilise pour des plages propres cet été

Face à la pression touristique estivale et aux défis croissants de la pollution marine, l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL) vient de donner le coup d'envoi de sa grande campagne nationale de sensibilisation environnementale. Portée par un message fort et engageant, l'initiative se déploie cet été sous le slogan officiel : « Emportez vos déchets et ne laissez que vos empreintes sur la plage ».

Cette action citoyenne vise à responsabiliser les estivants alors que les plages tunisiennes connaissent un pic de fréquentation. L'objectif de l'APAL est double : endiguer la prolifération des déchets plastiques, qui menacent gravement la biodiversité marine, et préserver la beauté naturelle du domaine public maritime.

Pour maximiser l'impact de son message, l'APAL mise sur une stratégie multi-canal. Sur le terrain, des équipes d'animateurs environnementaux et de bénévoles parcourent les principales plages du pays pour distribuer des sacs poubelles biodégradables et échanger avec les baigneurs.

En parallèle, une vaste campagne digitale est orchestrée sur les réseaux sociaux. Elle invite les citoyens à devenir acteurs du changement en partageant leurs actions écoresponsables sous les mots-clés de l'événement.

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« Les infrastructures de nettoyage ne suffisent plus si le comportement sur le sable ne change pas », explique un responsable de l'APAL. « Ce slogan est une invitation simple : redonner à la nature le respect qu'elle mérite. Un emballage plastique abandonné met des siècles à disparaître, alors que repartir avec ses détritus ne prend que quelques secondes. »

Au-delà de la préservation de la faune et de la flore, l'APAL rappelle que la propreté du littoral est un pilier majeur de l'attractivité touristique et de l'économie locale. En ciblant directement les habitudes des vacanciers, l'agence espère provoquer un sursaut civique durable pour que les plages restent un espace de vie, et non de pollution.