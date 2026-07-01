Tunisie: Mehrez Boussayene - Les Jeux Méditerranéens-Taranto 2026 entrent dans leur dernière ligne droite

Le président du Comité National Olympique Tunisien et Vice-Président du Comité International des Jeux Méditerranéens , Mehrez Boussayene a indiqué que les Jeux Méditerranéens-Taranto 2026 entraient, désormais, dans leur dernière ligne droite. Il a affirmé que le rythme des préparatifs devra s'intensifier davantage au cours des cinquante prochains jours.

S'exprimant le 29 juin 2026 durant la cérémonie de présentation des médailles officielles des Jeux Méditerranéens-Taranto 2026, Mehrez Boussayene a déclaré : «Cinquante jours. À première vue, ce n'est qu'un chiffre sur un calendrier. Mais pour celles et ceux qui portent ce projet depuis des années, ces cinquante jours représentent bien davantage.

Aujourd'hui n'est donc pas seulement un jour de célébration. C'est aussi un jour de responsabilité. Un jour où nous regardons avec fierté le chemin parcouru, mais où nous mesurons également avec lucidité le chemin qu'il nous reste à accomplir.

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Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer, au nom du Comité International des Jeux Méditerranéens, notre profonde reconnaissance à la République italienne. Depuis le premier jour, le Gouvernement italien a cru en ces Jeux. Il leur a donné les moyens de leurs ambitions. Il a accompagné leur développement avec détermination.

La présence parmi nous de mon ami, le Ministre Andrea Abodi, témoigne une nouvelle fois de cet engagement constant de l'État italien en faveur des Jeux Méditerranéens et des valeurs qu'ils incarnent.

Je souhaite également saluer le Président du Comité d'Organisation, Massimo Ferrarese, le Directeur général Carlo Molfetta, les autorités nationales, régionales et locales, la Région des Pouilles, la Ville de Tarente, la Marine italienne, les partenaires, les bénévoles et toutes les femmes et tous les hommes qui consacrent, souvent dans l'ombre, leur énergie à la réussite de cette XXe édition. Grâce à vous, un projet ambitieux est devenu une réalité en construction.»

Mehrez Boussayene a appelé à une mobilisation exemplaire de tous les secteurs opérationnels. Il a, aussi, rappelé que le village des athlètes offrira une expérience sans précédent dans l'histoire de cette compétition. Ce dernier a été installé pour la première fois à bord de navires. Le président du CNOT a, également, réaffirmé le soutien total du CIJM aux efforts déployés par le Comité d'Organisation.

M. Boussayene a expliqué que le comité exécutif se réunira de nouveau en session extraordinaire, le 16 juillet prochain. Il aura pour mission d'évaluer les progrès accomplis et d'accompagner, avec le Comité d'Organisation, les décisions permettant de garantir les meilleures conditions de déroulement des JM 2026.