Angola: La famille Tucker effectue un tourisme de mémoire à Massangano

Massangano — Pour la sixième fois en cinq ans, des membres de la famille Tucker, descendants d'Angola déportés en Amérique du Nord durant la traite transatlantique des esclaves, sont revenus ce lundi au village historique de Massangano, dans la province de Cuanza-Norte, pour une visite liée à la mémoire, l'identité et la réconciliation avec le passé.

Pour cette famille, installée dans l'État américain de Virginie, ce voyage représente bien plus qu'une simple visite d'un site historique. Il s'agit d'un retour symbolique aux origines d'une lignée séparée de l'Afrique il y a plus de quatre siècles.

La famille Tucker est reconnue comme descendante des premiers Africains arrivés, en 1619, dans la colonie anglaise de Virginie, un épisode souvent considéré comme marquant le début de l'esclavage documenté des Africains en Amérique du Nord britannique.

Les historiens affirment qu'une partie de ce groupe a été capturée dans l'ancien Royaume de Ndongo, territoire qui fait aujourd'hui partie de l'Angola.

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Au cours de cette visite, les descendants ont parcouru le Front de Massangano et d'autres sites liés à la période coloniale et à la traite négrière, et ont eu également des rencontres avec les autorités traditionnelles et des représentants du gouvernement provincial de Cuanza-Norte.

« Massangano occupe une place centrale dans l'histoire de notre famille », a déclaré Wanda Tucker, représentante de la famille. « À chaque fois que nous y retournons, nous avons l'impression de retrouver une part de notre identité et de renforcer nos liens avec nos ancêtres. »

Au cours de la dernière décennie, l'Angola a cherché à s'affirmer comme une destination de tourisme mémoriel, accueillant des afro-descendants désireux de découvrir les lieux associés à l'histoire de l'esclavage et de la diaspora africaine.

Le gouverneur de la province de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a déclaré que les visites de la famille Tucker viennent de projeter l'image de Massangano comme destination de tourisme historique et peuvent encourager les investissements dans la préservation du patrimoine culturel de la région.

Située sur les rives du la rivière Kwanza, Massangano a été l'un des principaux centres militaires et administratifs de la présence portugaise à l'intérieur d'Angola aux XVIe et XVIIe siècles.

Ce village a joué un rôle stratégique dans les campagnes coloniales et sur les routes qui alimentaient la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage.

Bien que le passé de l'esclavage reste une blessure historique pour des millions de descendants de la diaspora africaine, des visites comme celle de la famille Tucker témoignent d'un mouvement croissant de personnes qui cherchent à reconstituer l'histoire de leurs familles effacée par le commerce transatlantique des êtres humains.

Depuis 2020, cette famille retourne régulièrement en Angola, faisant de Massangano un lieu de rencontre entre la mémoire historique et les générations en quête de leurs origines. Pour ses membres, chaque visite est une occasion de préserver ce lien pour les générations futures.